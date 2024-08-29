Донецький “Шахтар” отримав суперників у Лізі Чемпіонів 2024/2025

Сьогодні, 29 серпня відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/2025.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
Під час жеребкування донецький “Шахтар” дізнався своїх суперників у Лізі Чемпіонів.
“Шахтар” зіграє проти:
- “Баварії” (удома)
- “Борусії” Д (на виїзді)
- “Аталанти” (удома)
- “Арсеналу” (на виїзді)
- “Янг Бойз” (удома)
- PSV (на виїзді)
- “Бреста” (удома)
- “Болоньї” (на виїзді)
Перший тур загального етапу відбудеться 17-19 вересня.
В основному раунді Ліги Чемпіонів виступатимуть 36 клубів.
Найбільшою зміною стане перехід від традиційного групового етапу до єдиного етапу ліги, що включає всі команди-учасниці.
Тепер у Лізі чемпіонів кожному клубу буде гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні).
Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, у двоматчевих протистояннях боротимуться за путівки до 1/8 фіналу. Команди, які фінішують на позиціях із 25-ї по 36-ту, припинять боротьбу в єврокубках.
- Київське "Динамо" зупинилося за крок до потрапляння до оновленого основного раунду Ліги чемпіонів і восени гратиме у другому за престижністю єврокубку. Нездоланним бар'єром для підопічних Олександра Шовковського став австрійський "РБ Зальцбург".