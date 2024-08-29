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Донецький “Шахтар” отримав суперників у Лізі Чемпіонів 2024/2025

Перший тур загального етапу відбудеться 17-19 вересня.

Донецький “Шахтар” отримав суперників у Лізі Чемпіонів 2024/2025
Донецький “Шахтар” отримав суперників у Лізі Чемпіонів 2024/2025
Фото: УЄФА

Сьогодні, 29 серпня відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/2025.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Під час жеребкування донецький “Шахтар” дізнався своїх суперників у Лізі Чемпіонів. 

“Шахтар” зіграє проти:

  • “Баварії” (удома)
  • “Борусії” Д (на виїзді)
  • “Аталанти” (удома)
  • “Арсеналу” (на виїзді) 
  • “Янг Бойз” (удома) 
  • PSV (на виїзді)
  • “Бреста” (удома) 
  • “Болоньї” (на виїзді)

Перший тур загального етапу відбудеться 17-19 вересня.

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В основному раунді Ліги Чемпіонів виступатимуть 36 клубів.

Найбільшою зміною стане перехід від традиційного групового етапу до єдиного етапу ліги, що включає всі команди-учасниці. 

Тепер у Лізі чемпіонів кожному клубу буде гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні). 

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, у двоматчевих протистояннях боротимуться за путівки до 1/8 фіналу. Команди, які фінішують на позиціях із 25-ї по 36-ту, припинять боротьбу в єврокубках.

  • Київське "Динамо" зупинилося за крок до потрапляння до оновленого основного раунду Ліги чемпіонів і восени гратиме у другому за престижністю єврокубку. Нездоланним бар'єром для підопічних Олександра Шовковського став австрійський "РБ Зальцбург".
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