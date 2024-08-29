Донецький “Шахтар” отримав суперників у Лізі Чемпіонів 2024/2025

Сьогодні, 29 серпня відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/2025.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Під час жеребкування донецький “Шахтар” дізнався своїх суперників у Лізі Чемпіонів.

“Шахтар” зіграє проти:

“Баварії” (удома)

“Борусії” Д (на виїзді)

“Аталанти” (удома)

“Арсеналу” (на виїзді)

“Янг Бойз” (удома)

PSV (на виїзді)

“Бреста” (удома)

“Болоньї” (на виїзді)

Перший тур загального етапу відбудеться 17-19 вересня.

В основному раунді Ліги Чемпіонів виступатимуть 36 клубів.

Найбільшою зміною стане перехід від традиційного групового етапу до єдиного етапу ліги, що включає всі команди-учасниці.

Тепер у Лізі чемпіонів кожному клубу буде гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні).

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, у двоматчевих протистояннях боротимуться за путівки до 1/8 фіналу. Команди, які фінішують на позиціях із 25-ї по 36-ту, припинять боротьбу в єврокубках.