У Парижі відкрили Паралімпійські ігри

Як і у випадку з Олімпіадою, церемонія старту змагань видалася незвичною.

Свято спорту для Парижа не припиняється: через трохи більше ніж два тижні після закриття Олімпійських ігор у столиці Франції стартувала Паралімпіада.

Організатори знову підготували для глядачів максимально оригінальну та незвичну церемонію відкриття: цього разу спортсмени не пливли Сеною у човнах, але йшли легендарним проспектом Єлисейські Поля до площі Конкорд - місця, яке стало імпровізованим стадіоном. Танцювальні номери були присвячені темі інклюзивності.

Офіційно оголосив про відкриття Паралімпійських Ігор президент Франції Емманюель Макрон, а запалення вогню відбулося все в тому ж чудернацькому факелі-повітряній кулі, яка здійнялася над Парижем.

Україну на Паралімпійських Іграх представлять 140 спортсменів, які змагатимуть в рекордних для нашої держави 17 з 22 видах спорту.