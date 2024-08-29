У Парижі відкрили Паралімпійські ігри

Свято спорту для Парижа не припиняється: через трохи більше ніж два тижні після закриття Олімпійських ігор у столиці Франції стартувала Паралімпіада.
Організатори знову підготували для глядачів максимально оригінальну та незвичну церемонію відкриття: цього разу спортсмени не пливли Сеною у човнах, але йшли легендарним проспектом Єлисейські Поля до площі Конкорд - місця, яке стало імпровізованим стадіоном. Танцювальні номери були присвячені темі інклюзивності.
Офіційно оголосив про відкриття Паралімпійських Ігор президент Франції Емманюель Макрон, а запалення вогню відбулося все в тому ж чудернацькому факелі-повітряній кулі, яка здійнялася над Парижем.
Україну на Паралімпійських Іграх представлять 140 спортсменів, які змагатимуть в рекордних для нашої держави 17 з 22 видах спорту.
- Усе, що потрібно знати про Паралімпіаду в Парижі, - у матеріалі LB.ua.