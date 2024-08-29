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У Парижі відкрили Паралімпійські ігри

Як і у випадку з Олімпіадою, церемонія старту змагань видалася незвичною.

У Парижі відкрили Паралімпійські ігри
Церемонія відкриття Паралімпійських Ігор
Фото: EPA/UPG

Свято спорту для Парижа не припиняється: через трохи більше ніж два тижні після закриття Олімпійських ігор у столиці Франції стартувала Паралімпіада.

Організатори знову підготували для глядачів максимально оригінальну та незвичну церемонію відкриття: цього разу спортсмени не пливли Сеною у човнах, але йшли легендарним проспектом Єлисейські Поля до площі Конкорд - місця, яке стало імпровізованим стадіоном. Танцювальні номери були присвячені темі інклюзивності. 

Офіційно оголосив про відкриття Паралімпійських Ігор президент Франції Емманюель Макрон, а запалення вогню відбулося все в тому ж чудернацькому факелі-повітряній кулі, яка здійнялася над Парижем. 

Україну на Паралімпійських Іграх представлять 140 спортсменів, які змагатимуть в рекордних для нашої держави 17 з 22 видах спорту.

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