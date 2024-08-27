Сергій Ребров оголосив склад збірної України з футболу на матчі Ліги націй у вересні

До основного списку увійшли 26 футболістів, ще шість гравців потрапили до резервного реєстру.

Збірна України з футболу перед початком матчу з Бельгією на Євро-2024.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на поєдинки Ліги націй-2024/2025, що пройдуть у вересні.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

До основного списку увійшли 26 футболістів. Ще шість гравців потрапили до резервного реєстру.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — «Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар» Донецьк), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список

Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Сваток («Остін», США), Віталій Буяльський («Динамо» Київ), Олександр Зубков, Данило Сікан (обидва — «Шахтар» Донецьк).

У вересні 2024 року збірна України проведе два матчі у групі В1 Ліги націй. Ігри відбудуться у Чехії. 7 вересня в 1-му турі синьо-жовті прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10 вересня на стадіоні Eden Arena українські футболісти зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.