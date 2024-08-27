«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
ГоловнаСпорт

Сергій Ребров оголосив склад збірної України з футболу на матчі Ліги націй у вересні

До основного списку увійшли 26 футболістів, ще шість гравців потрапили до резервного реєстру.

Сергій Ребров оголосив склад збірної України з футболу на матчі Ліги націй у вересні
Збірна України з футболу перед початком матчу з Бельгією на Євро-2024.
Фото: EPA/UPG

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на поєдинки Ліги націй-2024/2025, що пройдуть у вересні. 

Про це повідомила пресслужба УАФ.

До основного списку увійшли 26 футболістів. Ще шість гравців потрапили до резервного реєстру.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — «Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар» Донецьк), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список

Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Сваток («Остін», США), Віталій Буяльський («Динамо» Київ), Олександр Зубков, Данило Сікан (обидва — «Шахтар» Донецьк).

У вересні 2024 року збірна України проведе два матчі у групі В1 Ліги націй. Ігри відбудуться у Чехії. 7 вересня в 1-му турі синьо-жовті прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10 вересня на стадіоні Eden Arena українські футболісти зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies