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"Атлетіко Мадрид" зіграє проти "Жирони" в 2-му матчі Ла Ліги

Матч розпочнеться о 22:30 за київським часом.

"Атлетіко Мадрид" зіграє проти "Жирони" в 2-му матчі Ла Ліги
Віктор Циганков
Фото: EPA/UPG

Сьогодні в матчі другого туру іспанської Ла Ліги зустрінуться "Атлетіко Мадрид" та "Жирона"

Гра відбудеться на стадіоні "Ванда Метрополітано" в Мадриді і розпочнеться о 22:30 за київським часом.

"Жирона" представила заявку на виїзний матч 2-го туру Ла Ліги проти "Атлетіко". У список потрапив вінгер каталонців - українець Віктор Циганков. Він пропустив попередній матч проти "Бетіса" через застуду. Зазначимо, що Циганков минулого сезону в складі "Жирони" забив 8 голів та віддав 7 передач у 34 матчах.

Орієнтовні склади: 

  • "Атлетіко": Облак - Аспілікуета, Хіменес, Ле Норман - Льоренте, де Пауль, Коке, Самуел Ліно - Грізманн, Альварес - Серлот
  • "Жирона": Гассаніга - Арнау, Давід Лопес, Блінд, Гутьєррес - Еррера, Ромеу, Мартін - Циганков, Абель Руїс, Порту

Незважаючи на 10 поразок у минулому сезоні Ла Ліги, "Атлетіко Мадрид" набрав 76 очок, що дозволило клубу закріпитися на четвертому місці турнірної таблиці, випередивши на вісім очок баскський "Атлетик". Такий результат гарантував команді участь у Лізі чемпіонів.

Для "Жирони" минулий сезон став справжнім проривом. Команда не лише вийшла до Ліги чемпіонів, а й посіла рекордне для себе третє місце в Ла Лізі. 

Однак влітку "біло-червоні "продали ключових фігур минулорічного перформансу - найкращого бомбардира Ла Ліги Артема Довбика (українець став гравцем "Роми") та Алеша Гарсію. На заміну ним "Жирона" підписала 10 нових гравців, серед яких є Донні ван де Беек, Ясер Аспрілья та Абель Руїс.

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet вважають фаворитом "Атлетіко". На перемогу пропонується коефіцієнт 1,57, у той час як на перемогу "Жирони" - 6,30. На нічию - 4,80. 

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