Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Лозанні

Магучіх здобула для себе 17 перемогу на етапах Діамантової ліги.

Ярослава Магучіх на змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок під час Діамантової ліги у Лозанні, Швейцарія, 22 серпня 2024 рок

У Лозанні, в Швейцарії, продовжується легкоатлетичний сезон після Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

“У секторі для стрибків у висоту перемогу святкувала Ярослава Магучіх”, - йдеться у повідомленні.

Магучіх була єдиною на цих змаганнях, кому підкорилася висота 1.99 м.

Зазначається, що таким чином Магучіх здобула для себе 17-ту перемогу на етапах Діамантової ліги.