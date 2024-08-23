Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Лозанні

У Лозанні, в Швейцарії, продовжується легкоатлетичний сезон після Олімпійських ігор-2024 в Парижі.
Про це повідомила пресслужба НОК України.
“У секторі для стрибків у висоту перемогу святкувала Ярослава Магучіх”, - йдеться у повідомленні.
Магучіх була єдиною на цих змаганнях, кому підкорилася висота 1.99 м.
Зазначається, що таким чином Магучіх здобула для себе 17-ту перемогу на етапах Діамантової ліги.
- Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
- 7 липня Ярослава Магучіх оновила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової (2.09 м, 1987 рік), подолавши планку висотою 2.10 метра.