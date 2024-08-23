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Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Лозанні

Магучіх здобула для себе 17 перемогу на етапах Діамантової ліги.

Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Лозанні
Ярослава Магучіх на змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок під час Діамантової ліги у Лозанні, Швейцарія, 22 серпня 2024 рок
Фото: EPA/UPG

У Лозанні, в Швейцарії, продовжується легкоатлетичний сезон після Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

“У секторі для стрибків у висоту перемогу святкувала Ярослава Магучіх”, - йдеться у повідомленні.

Магучіх була єдиною на цих змаганнях, кому підкорилася висота 1.99 м.

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Зазначається, що таким чином Магучіх здобула для себе 17-ту перемогу на етапах Діамантової ліги.

  • Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
  • 7 липня Ярослава Магучіх оновила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової (2.09 м, 1987 рік), подолавши планку висотою 2.10 метра.
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