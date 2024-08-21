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УПЛ-2024/2025: усе про новий сезон чемпіонату України з футболу 

У новому розіграші Української Прем'єр-ліги візьмуть участь 16 команд, зокрема й троє новачків.

УПЛ-2024/2025: усе про новий сезон чемпіонату України з футболу 
Андрій Ярмоленко.
Фото: upl.ua

Учасники змагань

Цьогоріч у чемпіонаті України з футболу візьмуть участь 16 команд: «Верес», «Ворскла», «Динамо Київ», «Зоря», «Інгулець», «Карпати», «Колос», «Кривбас», «Лівий берег», ЛНЗ, «Оболонь», «Олександрія», «Полісся», «Рух», «Чорноморець», «Шахтар». Порівняно з минулим сезоном, додалися «Інгулець» і «Карпати», які здобули путівки з Першої ліги, замінивши в розіграші «Минай» і «Металіст-1925».

&quot;Динамо&quot; – &quot;Шахтар&quot;.
Фото: upl.ua
"Динамо" – "Шахтар".

Через скрутне фінансове становище зі змагань знялася команда «Дніпро-1». Тож виконком УАФ розпорядився розіграти місце в УПЛ між ФК «Минай», «Металістом-1925», «Лівим берегом» та «Епіцентром». (Дві останні команди зустрічалися в перехідних матчах за право виступати у Прем'єр-лізі.) Переміг «Лівий берег» — заскочив у останній вагон.

Підсумки літнього трансферного вікна

Донецький «Шахтар» витратив на купівлю гравців найбільше — 4,7 млн євро. «Гірники» посилили позиції захисників 23-річним тунісцем Алаа Грамом і 24-річним хорватом Бартоло Франьїчем. Крім того, підписали 22-річного голкіпера «Колоса» Кирила Фесюна за 2,7 млн євро.

Бартоло Франьїч.
Фото: shakhtar.com
Бартоло Франьїч.

Витратив чимало — 3,9 мільйона євро — ще один гранд українського футболу «Динамо Київ»: домовився з кількома молодими гравцями на позицію півзахисника, зокрема, з Олександром Піхальонком, Максимом Брагаром, Пейкрішвілі та Валентином Рубчинським.

Олександр Піхальонок.
Фото: fcdynamo.com
Олександр Піхальонок.

Багато футболістів улітку поїхали до Житомира. ФК «Полісся» провів активне трансферне вікно, суттєво оновивши склад — 14 футболістами. Клуб підписав кількох центральних захисників (Гіоргі Майсурадзе, Матей Матич, Віалле, Сергій Корнійчук, Олексій Авраменко, Едуард Сарапій), вочевидь, аби посилити оборону. Щобільше, придбав плеяду гравців середньої зони й нападу: Руслана Бабенка (центральний півзахисник), Богдана Лєднєва (атакуючий півзахисник), Ігоря Пайшана (лівий вінгер), Олексія Гуцуляка (правий вінгер), Адміра Брістрича (нападник), Дімітара Трайкова (нападник). Загальна сума витрат «зелено-жовтих» — 2,8 млн євро.

Плідну кампанію провели й у Львові. ФК «Карпати» отримав кількох молодих центральних півзахисників (Пабло Альварес, Максим Мельниченко, Орест Кузик, Стеніо, Олег Очеретько), аби зміцнити центр поля й поліпшити побудову атак. Підписання Володимира Адамюка, Жана Педросо, Дениса Мірошніченка й Андрія Булези покликане зміцнити оборону. Загалом дії «Карпат» досить виважені та логічні. Клуб, що пережив багато злетів і падінь, судячи з усього, налаштований закріпитися в елітному дивізіоні.

Володимир Адамюк.
Фото: fckarpaty.org.ua
Володимир Адамюк.

Криворізький «Кривбас», який фінішував третім у минулорічному розіграші чемпіонату, оновив склад шістьма футболістами. Тренерський штаб зробив ставку здебільшого на захисну ланку. Підсилити оборону в новому сезоні повинні молоді Олександр Драмбаєв, Бакарі Конате й Олександр Романчук.

Ігор Краснопір.
Фото: fcruhlviv.com
Ігор Краснопір.

Найменш активною командою під час трансферного вікна став «Рух». Львів'яни посилилися лише двома гравцями: нападник Ігор Краснопір перейшов з «Оболоні» за 650 тисяч євро; півзахисника Владислава Семотюка орендували з «Кривбасу». Водночас команда відпустила п’ятьох футболістів. Дениса Теслюка продали в «Оболонь» за 350 тисяч євро, а решта гравців (Олег Веремієнко, Володимир Рудюк, Гліб Савчук, Ельхаджі Папу Діау) покинули клуб вільними агентами.

З нульовими витратами вдалося поповнити свій склад п'ятьом клубам: «Вересу» (шість футболістів), «Інгульцю» (10 футболістів), «Лівому берегу» (сім футболістів), «Олександрії» (чотири футболісти) та «Чорноморцю» (вісім футболістів).

Фаворити УПЛ сезону 2024/25

Фаворитами Української Прем'єр-ліги вже багато років залишаються «Шахтар» і «Динамо Київ». У чемпіонатах України незначно, але переважають кияни — у них 16 титулів супроти 15 в «гірників». 

Футболісти &quot;Шахтаря&quot;.
Фото: shakhtar.com
Футболісти "Шахтаря".

Однак три сезони поспіль саме «Шахтар» очолює УПЛ. Попри війну та втрату багатьох лідерів з бразильським паспортом, «Шахтар» залишається серед головних претендентів на чемпіонство. 

Гравці київського &quot;Динамо&quot;.
Фото: fcdynamo.com
Гравці київського "Динамо".

Очевидно, київське «Динамо» також серйозний претендент на титул. Наразі столичний клуб бореться за місце в єврокубках, демонструючи злагоджену гру. 

Темною конячкою нового сезону УПЛ може стати «Полісся». Минулого сезону житомирський клуб виявився справжньою сенсацією: команда, яка лише нещодавно вийшла з нижчої ліги, упевнено закріпилася в Прем’єр-лізі, демонструючи при цьому результативний футбол. Цього сезону вона значно оновила склад і має досить пристойні шанси закріпитися на третьому місці турнірної таблиці. 

Стартові матчі УПЛ 

У суботу, 3 серпня, Українська Прем'єр-ліга стартувала. Матчі «Рух» — «Полісся» й «Олександрія» — «Динамо Київ» перенесли. 

У першому поєдинку сезону сильнішого не виявили: «Верес» і «Карпати» розіграли безгольову нічию. 

У двобої «Оболонь» — «Колос» команди також зіграли внічию (2:2). 

У іншій парі «Кривбас» мінімально здолав «Чорноморець». 

«Шахтар» на виїзді не помітив «Ворсклу» — розтрощила полтавців з рахунком 0:5, а «Зоря» на домашньому полі вирвала перемогу в «Інгульця» на останніх компенсованих хвилинах (2:1). 

У другому турі Прем'єр-ліги «Динамо Київ» обіграло «Верес» (1:2). «Ворскла» розгромно перемогла в дебютантів УПЛ — «Лівого берега» (0:3). 

Львівський «Рух» також розпочав сезон успішно — обіграв «Оболонь» з рахунком 4:0.

Луганська «Зоря» на виїзді мінімально перемогла «Чорноморець» — 0:1. 

«Гірники» на виїзді неочікувано втратили очки в матчі проти «Полісся» (0:1). 

«Карпати» натомість приємно здивували грою проти «Кривбасу» — новачки обіграли криворіжців з нищівним рахунком 3:0.

«Колос» та «Інгулець» розписали нічию 0:0. 

«Олександрія» на виїзді здолала ЛНЗ з рахунком 0:2.

У третьому турі «Чорноморець» здобув першу перемогу в сезоні проти «Колоса» (1:0). 

«Динамо» впевнено обіграло «Карпати» (1:3). З таким самим рахунком у паралельному матчі ЛНЗ обіграв «Рух». Між «Вересом» і «Кривбасом» був справжній двобій: «Кривбас» реалізував швидкий гол на 12-й хвилині, згодом другу жовту та вилучення арбітр показав півзахисникові «Вереса». Після перерви червоне світло засвітилося і для криворіжців, однак це не завадило їм реалізувати ще один гол на 81-й хвилині (0:2). 

Донецький «Шахтар» мінімально обіграв «Лівий берег» (0:1). А «Олександрія» — «Зорю» — 1:2.

У наступному, четвертому турі, відбудуться такі матчі (24–26 серпня): 

«Олександрія» — «Шахтар» — субота, 12:00.

«Полісся» — «Оболонь» — неділя, 12:00.

«Рух» — «Зоря» — неділя, 14:30.

«Кривбас» — «Інгулець» — неділя, 17:00.

ЛНЗ — «Карпати» — понеділок, 12:00.

«Лівий берег» — «Чорноморець» — понеділок, 14:30.

«Колос» — «Верес» — понеділок, 17:00.

Сніжана Журбенко, журналістка
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