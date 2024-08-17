Польща прагне провести Літні Олімпійські Ігри

Країна орієнтується на 2040 або 2044 рік.

Польський уряд заявив про намір країни боротися за право бути господарем Літніх Олімпійських Ігор.

Як зазначило видання dzieje.pl, про бажання поляків провести головне змагання чотириріччя під час спортивного заходу розповів прем'єр Дональд Туск. За його словами, країні "немає чого соромитися чи боятися", адже є досвід спільного з Україною проведення футбольного Євро-2012.

Турнір, як каже посадовець, запам'ятався європейцям як "організаційний шедевр", а особливо відзначали здатність Польщі швидко і практично з нуля будувати інфраструктурні об'єкти.

Польським фанам, які вже мріють про Олімпіаду на своїх теренах, треба набиратися терпіння. В уряді визнають, що з урахуванням усіх чинників та вже наявних домовленостей Міжнародного олімпійського комітету реальна дата польських Ігор - це 2040 або 2044 рік.

У 2028-му Ігри прийматиме Лос-Анджелес, а у 2032-ому - автралійський Брісбен.