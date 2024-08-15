Сестри Музичук стартують на Гран-прі ФІДЕ

У першому турі вони зіграють між собою.

Сьогодні у Тбілісі стартує перший етап жіночого Гран-прі ФІДЕ 2024–2025. У серії змагань з шістьох турнірів гратимуть 20 учасниць.

У кожному — по 10 шахісток. Кожна учасниця Гран-прі зіграє в трьох турнірах. Кожна отримає бали (від 130 за чисте перше місце до одного за десяте) й гроші (від 18000 доларів за перше місце до 3500 за десяте).

Фото: FIDE Марія Музичук грає в шахи на турнірі.

Дві найкращі за сумою балів отримають відповідно не тільки 30 і 22 тисячі, а ще й відберуться до наступного турніру претенденток. Десяте місце в підсумку передбачає 4000 доларів, друга десятка учасниць не отримує нічого.

Місцем проведення стане скляний хмарочос Biltmor Tbilisi Hotel на головній вулиці столиці Грузії — проспекті Руставелі. Вихідний — між п’ятим і шостим турами. Партії проходитимуть з класичним контролем часу: півтори години на перші сорок ходів, а потім пів години до кінця гри, з додаванням 30 секунд за кожен хід, починаючи з першого.

Фото: EPA/UPG Анна Музичук.

У Тбілісі виступають десять шахісток: 1–2. Сестри Анна (рейтинг на 1 серпня — 2525) і Марія (2508) Музичук (обидві — Україна); 3. Нана Дзагнідзе (2506) і 9. Лейла Якубошвілі (обидві — Грузія); 4. Вайшалі Рамешбабу (2506, Індія); 5. Сарасадат Хадемальшарієх (2489, Іспанія); 6. Олександра Костенюк (2488, Швейцарія); 7. Аліна Кашлинська (2474, Польща); 8. Бібісара Ассаубаєва (2470, Казахстан); 10. Ставрула Цолакіду (2429, Греція).

А от жереб розташував їх у такому порядку: 1. Цолакіду; 2. А.Музичук; 3. Дзагнідзе; 4. Ассубаєва; 5. Цолакіду; 6. Рамешбабу; 7. Хадемальшарієх; 8. Якубошвілі; 9. М. Музичук; 10. Костенюк.

Отже, у першому турі сестри зустрічаються між собою. Не треба бути пророком, щоб передбачити, що партія закінчиться нічиєю…

Фото: ЛОШФ Анна і Марія Музичук

А взагалі, якщо оцінити шанси учасниць, то фаворитками є наші сестри. По-перше, у них найвищий рейтинг. По-друге, наприклад, Анна в хорошій формі. У липні вона грала за чеську команду й перемогла чемпіонку світу, китаянку Цзюй Веньцзюй. А це трапляється нечасто. Щоправда, там само Анна двічі поступилася Ассубаєвій (у швидкі шахи та бліц)… Додамо, що змагання були зі швидких шахів…

Головними конкурентками наших дівчат є Дзагнілзе, Рамешбабу, Костенюк й Ассубаєва.

Серед тих, хто долучиться до серії на наступних етапах, є китаянки Тань Чжунєї (претендентка на корону) та Лей Таньцзе, а також Олександра Горячкіна й Катерина Лагно (обидві під прапором ФІДЕ), Хампі Конеру й Харіка Дронваллі (обидві Індія) та ще чотири слабші учасниці.