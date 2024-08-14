Світоліна вийшла до другого раунду турніру WTA 1000 в Цинциннаті

Одне з головних змагань на шляху до Відкритого чемпіонату США.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не без труднощів подолала перше коло турніру елітної серії WTA 1000 в американському Цинциннаті. У трьох сетах вона здолала китаянку Ван Яфань.

Світоліна добре розпочала матч і вела 4:1 у першому сеті, але потім у грі українки стався раптовий спад. Суперниця змогла забрати партію 7:5.

На щастя, другий і третій сет Еліна провела ліпше і вже не дозволяла собі втрачати перевагу. 6:3 та 6:2 - і за 2 години 10 хвилин представниця України таки здобула путівку до другого раунду.

Далі на Світоліну чекає переможниця пари Лючія Бронцетті - Вікторія Азаренко.

Марта Костюк вже також у другому колі, а Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська стартуватимуть у Цинциннаті пізніше.