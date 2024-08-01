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Марта Костюк зупинилася за крок від медальних матчів Олімпіади

Українська тенісистка не змогла пройти хорватку Донну Векич. 

Марта Костюк зупинилася за крок від медальних матчів Олімпіади
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

В жіночому одиночному розряді тенісного турніру Олімпійських Ігор у Парижі Україна залишилася без медалей. Остання наша представниця Марта Костюк не змогла пробитися до півфіналу.

Рішення знятися з парних зустрічей для українки виявилося правильним: на неї чекав черговий важкий і виснажливий трьохсетовий поєдинок проти рівної суперниці навіть за рейтингом - Донна Векич з Хорватії поступається Марті лише двома позиціями.

Перший сет за класичною для українок на цій Олімпіаді драматургією Костюк програла - 4:6. Проте у другому була сильнішою з більш переконливим рахунком 6:2. 

Вирішальна ж партія перетворилася на справжній трилер, де Марта в останню мить робила зворотний брейк, відігравала чотири матчболи, вела на тай-брейку 4:0, але зрештою поступилася 8:10. Прикра поразка буквально за крок до медальних матчів.

  

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