Українець Олег Верняєв під час змагань в індивідуальному багатоборстві на Олімпіаді в Парижі.

Український гімнаст Олег Верняєв оцінив для LB.ua свій виступ в індивідуальному багатоборстві на Олімпійських іграх у Парижі.

«Не все сьогодні вдалося. На коні була помилка, на кільцях я пішов ва-банк, піднявши складність. Сьогодні потрібно було ризикувати, адже я працював тільки на свій результат і не підставляв команду, якби все пішло погано. На жаль, мені не вистачило часу, щоб набрати повністю оптимальну форму, але за три дні я жодного разу не впав – це хороший показник для 31 року. Після Чемпіонату Європи я працював, щоб покращити усі прилади під Олімпіаду. У мене ще є шанс в індивідуальних виступах на окремих приладах. Якби певні деталі були кращими, то я зачепився б за п’єдестал, але зараз це не має жодного сенсу», – сказав Олег.

Фото: Пресслужба Олега Верняєва Олег Верняєв під час виступів в індивідуальному багатоборстві на Олімпійських іграх у Парижі.

За його словами, українці повинні вдосконалюватися, а не думати, що їм подарують усі медалі.

«Не тільки спортсмени повинні працювати у залі. Ми не можемо приїжджати з думками, що ми українці, тому нам віддадуть усі медалі. Ні, такого не буде. Нам потрібні молоді судді, на формування яких піде 2-3 цикли», – пояснив гімнаст.

Фото: Пресслужба Олега Верняєва Олег Верняєв на Олімпійських іграх у Парижі.

Він також розповів, як під час спілкування з іноземними ЗМІ показував їм карту повітряних тривог та пояснював, що Україна продовжує боротьбу.

«Ми маємо спортивну місію. Зараз тут присутні іноземні ЗМІ, тому ми повинні їм усе розповідати. Ось у мене запитали, чи зміг я підготуватися. Я показав їм карту вчорашніх тривог, кількість безпілотників, розповів про обстріли, про друзів на фронті. Ось такі реалії», – зауважив Верняєв.

Нагадаємо, Олег Верняєв та Ілля Ковтун представили Україну в індивідуальному багатоборстві, посівши четверте й восьме місця відповідно. Раніше збірна України завершила командне багатоборство на восьмій сходинці.