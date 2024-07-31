Розклад змагань Олімпіади-2024 на 31 липня

У п'ятий змагальний день Олімпіади українці випробують свої сили у восьми видах спорту. Зокрема, шанс збільшити медальну скарбничку України отримають гімнасти, стрибунки у воду та веслувальники.
Розклад змагань на 31 липня:
Розклад головних змагань на Олімпіаді 31 липня:
9:00. Тріатлон, жінки, фінал
10:00. Кульова стрільба, гвинтівка, 50 м, кваліфікація. Сергій Куліш
11:45. Тріатлон, чоловіки, фінал
12:00. Синхронні стрибки у воду, жінки, 10-метрова вишка. Ксенія Байло та Софія Лискун
12:14. Академічне веслування, парні двійки, чоловіки, півфінали. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов
12:21. Плавання, 200 м на спині, кваліфікація. Олександр Желтяков
13:02 Академічне веслування, чоловіки, парні четвірки, фінал
13:14. Академічне веслування, жінки, парні четвірки, фінал. Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова
14:10. Велоспорт, BMX-фрістайл, жінки, фінал
15:44. Велоспорт, BMX-фрістайл, чоловіки, фінал
16:30. Стендова стрільба, трап, жінки: фінал
16:30. Веслувальний слалом, каное-одиночки, жінки, півфінал. Вікторія Ус
17:00. Дзюдо, фінали, жінки до 70 кг, чоловіки до 90 кг
18:25. Веслувальний слалом, каное-одиночки, жінки, фінал. Ймовірно Вікторія Ус
18:30. Спортивна гімнастика, особисте багатоборство, чоловіки. Ілля Ковтун, Олег Верняєв
Можливо 19:00. Теніс, 1/8 фіналу, жінки, пари: Людмила Кіченок/ Надія Кіченок – Дезері Кравичик/ Даніель Коллінс
20:30. Фехтування, командна шпага, чоловіки: матч за бронзу
21:00. Бокс, напівлегка вага, чоловіки, перше коло. Айдер Абдураїмов
21:30. Фехтування, командна шпага, чоловіки: фінал
21:30. Плавання, фінали
Можливо 21.30. Теніс, 1/8 фіналу, жінки. Марта Костюк – Донна Векич
Нагадаємо, українські гімнасти посіли п'яту сходинку в командному багатоборстві у Парижі.