Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Розклад змагань Олімпіади-2024 на 31 липня

Сьогодні у Парижі змагатимуться у 26 видах спорту.

Розклад змагань Олімпіади-2024 на 31 липня
Назар Чепурний (Україна) під час вільних вправ у кваліфікації серед чоловіків на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійсь
Фото: EPA/UPG

У п'ятий змагальний день Олімпіади українці випробують свої сили у восьми видах спорту. Зокрема, шанс збільшити медальну скарбничку України отримають гімнасти, стрибунки у воду та веслувальники.

Розклад змагань на 31 липня: 

Розклад головних змагань на Олімпіаді 31 липня:

9:00. Тріатлон, жінки, фінал

10:00. Кульова стрільба, гвинтівка, 50 м, кваліфікація. Сергій Куліш

11:45. Тріатлон, чоловіки, фінал

12:00. Синхронні стрибки у воду, жінки, 10-метрова вишка. Ксенія Байло та Софія Лискун

12:14. Академічне веслування, парні двійки, чоловіки, півфінали. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов

12:21. Плавання, 200 м на спині, кваліфікація. Олександр Желтяков

13:02 Академічне веслування, чоловіки, парні четвірки, фінал

13:14. Академічне веслування, жінки, парні четвірки, фінал. Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова

14:10. Велоспорт, BMX-фрістайл, жінки, фінал

15:44. Велоспорт, BMX-фрістайл, чоловіки, фінал

16:30. Стендова стрільба, трап, жінки: фінал

16:30. Веслувальний слалом, каное-одиночки, жінки, півфінал. Вікторія Ус

17:00. Дзюдо, фінали, жінки до 70 кг, чоловіки до 90 кг

18:25. Веслувальний слалом, каное-одиночки, жінки, фінал. Ймовірно Вікторія Ус

18:30. Спортивна гімнастика, особисте багатоборство, чоловіки. Ілля Ковтун, Олег Верняєв

Можливо 19:00. Теніс, 1/8 фіналу, жінки, пари: Людмила Кіченок/ Надія Кіченок – Дезері Кравичик/ Даніель Коллінс

20:30. Фехтування, командна шпага, чоловіки: матч за бронзу

21:00. Бокс, напівлегка вага, чоловіки, перше коло. Айдер Абдураїмов

21:30. Фехтування, командна шпага, чоловіки: фінал

21:30. Плавання, фінали

Можливо 21.30. Теніс, 1/8 фіналу, жінки. Марта Костюк – Донна Векич

Нагадаємо, українські гімнасти посіли п'яту сходинку в командному багатоборстві у Парижі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies