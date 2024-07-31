Український боксер Олександр Хижняк вийшов до чвертьфіналу турніру на Олімпіаді

Олександр Хижняк під час Олімпіади-2020 у Токіо.

На Олімпійських іграх у Парижі триває боксерський турнір.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У змагальний день четвертого дня Олімпіади розпочались бої у вазі 80 кг, в якій Україну представляє Олександр Хижняк.

Першим суперником Хижняка на Іграх-2024 став Пилип Акілов, представник Угорщини. Він на початку повномасштабного вторгнення зміг залишити окупований росіянами Маріуполь.

Хижняк переміг Акілова з рахунком 30:26.

У чвертьфіналі Хижняк зустрінеться з переможцем бою Седрік Белоні-Дюльєпр (Гаїті) - Вандерлей Перейра (Бразилія).

На Олімпіаді-2020 у Токіо Хижняк завоював срібну медаль у ваговій категорії до 75 кг.