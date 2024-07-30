Головне за вівторок, 30 липня: 40 штурмів на Покровському напрямку, негода в Києві, вибухи на "Оленьї"

Бойові дії на Донеччині, 108 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по нафтобазі в Курській області, Олімпіада-2024. Яким запам’ятається 888-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 липня відбулося 108 бойових зіткнень. Українські воїни продовжують мужньо тримати оборону та рішуче нищити російських окупантів.

Із початку доби противник завдав 71 авіаційного удару із застосуванням 107 КАБів, 340 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, активно застосовуючи при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 12 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три штурми станом на 22 годину тривали.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут упродовж дня агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Веселого, Іванівки, Желанного та Яснобродівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 липня – в новині.

Сьогодні, 30 липня, в Києві внаслідок поривів вітру впало дерево у парку ім. Тараса Шевченка.

Увечері поліція Києва повідомила, що внаслідок падіння дерева у столичному парку імені Тараса Шевченка загинула жінка. Ще трьох травмованих громадян доставлено до лікарні, одна з потерпілих у важкому стані.

Від падіння дерева поранення отримали чотири людини.

Поради, як вберегтися від наслідків негоди, - в новині.

Під час вибуху на військовому аеродромі "Оленья" в Мурманській області РФ пошкоджень зазнали одразу два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода". "Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження", — заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що відновлення бомбардувальників може зайняти у росіян декілька місяців. Ба більше, під час удару на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.

Докладніше – в новині.

Збройні сили України спільно з СБУ в ніч на 30 липня завдали удару по російській нафтобазі "Логістичний центр №43" у Курській області.

"Вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа", — ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Генштабі додали, що удар завдано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Деснянський районний суд Києва визнав колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна винним у залишенні у небезпеці, що призвело до смерті трьох людей. Йому призначено 4 роки тюремного покарання, повідомила Київська міська прокуратура.

"Прокурором у суді доведено, що охоронець КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» під час оголошення сигналу «повітряна тривога» в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя. Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами РФ спричинили загибель трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі також зазначили, що "обвинувачений своєї вини не визнав, і у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся".

У середу, 31 липня, в Україні не прогнозують відключення електроенергії. Водночас споживачів просять використовувати потужні електроприлади у окремі години.

"Завтра, 31 ЛИПНЯ, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", — ідеться у повідомленні "Укренерго".

Споживачів закликають використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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