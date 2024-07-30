Сирський обговорив ситуацію на фронті з главою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Військові обговорили ситуацію на фронті і посилення української ППО.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський провів телефонну розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це генерал Сирський повідомив у мережі Facebook.

"Обговорили поточну ситуацію на фронті. Подякував за відчутне посилення української ППО і за допомогу озброєнням, боєприпасами та технікою", — повідомив Олександр Сирський.

Як зазначив Головком, для України пріоритетами залишаються досягнення переваги у повітрі та розширення можливостей для ураження ворожих обʼєктів, незалежно від їхнього розташування.