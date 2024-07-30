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Кримські партизани виявили черговий російський ЗРК "С-300" в тимчасово окупованому Севастополі

Партизани знайшли ворожий ракетний комплекс, РЛС та кілька комплексів С-300.

Кримські партизани виявили черговий російський ЗРК "С-300" в тимчасово окупованому Севастополі
Фото: "АТЕШ"

Агенти партизанського руху "АТЕШ" вистежили російський ЗРК "С-300" у Гагаринському муніципальному окрузі у Севастополі.

Про це повідомив у Telegram партизанський рух "АТЕШ".

Агент "АТЕШ" вирахував погано замаскований окупантами ракетний комплекс, РЛС та кілька комплексів С-300.

"Цікаво, що рашисти не побоялися на відкритій місцевості розгорнути цілий комплекс. Інформація давно передана Силам оборони України!", — зазначають у партизанському русі.

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