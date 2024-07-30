Кримські партизани виявили черговий російський ЗРК "С-300" в тимчасово окупованому Севастополі

Агенти партизанського руху "АТЕШ" вистежили російський ЗРК "С-300" у Гагаринському муніципальному окрузі у Севастополі.
Про це повідомив у Telegram партизанський рух "АТЕШ".
Агент "АТЕШ" вирахував погано замаскований окупантами ракетний комплекс, РЛС та кілька комплексів С-300.
"Цікаво, що рашисти не побоялися на відкритій місцевості розгорнути цілий комплекс. Інформація давно передана Силам оборони України!", — зазначають у партизанському русі.
- Кримські партизани виявили секретний центр підготовки росіян у тимчасово окупованому Севастополі. Центр знаходиться у так званій "школі водолазів".
- Агенти партизанського руху "Атеш" вивідали місце дислокації російської розвідки у тимчасово окупованому Севастополі.