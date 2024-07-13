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Партизани виявили місце дислокації російського ГРУ у Севастополі

Підрозділ ГРУ здійснює свою діяльність на території колишньої військової частини.

Партизани виявили місце дислокації російського ГРУ у Севастополі
Фото: "Атеш"

Агенти партизанського руху "Атеш" вивідали місце дислокації російської розвідки у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це "Атеш" повідомили у Telegram.

Увагу агентів "Атеш" спершу привернула територія колишньої військової частини 95408, де розміщувався автомобільний батальйон. 

Яу зазначають партизани, там виявили чимало військової техніки, незважаючи на встановлений високий паркан, але найголовніше вдалося дізнатися далі, у процесі стеження.

"Саме тут під прикриттям здійснюють свою діяльність підрозділ ГРУ. Незважаючи на те, що розмістилися вони поряд із зазначеною точкою, у кількох будинках, ми вирахували КОЖНЕ!", — написали партизани.

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