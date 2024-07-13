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Росіяни звозять на окуповані території України "ополченців", — ЦНС

На ТОТ Запорізької та Херсонської областей так звані "ополченні" патрулюють населені пункти.

Росіяни звозять на окуповані території України "ополченців", — ЦНС
Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях півдня Росія звозить так званих "ополченців" для патрулювання населених пуктів. 

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Їх головним завданням є не боротьба зі злочинністю, а слідкувати аби ніхто не фотографував на ТОТ місцерозташування зс рф", — ідеться у повідомленні.

Через малу кількість "ополченців" ворог формує загони з "ветеранів сво" з територій, які були окуповані у 2014 році. 

"За це вони отримують зарплатню й соціальний пакет. Нерідко розселенні “ополченці” у квартирах, тих хто залишив регіон через окупацію", — додають у ЦНС.

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