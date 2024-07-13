Росіяни звозять на окуповані території України "ополченців", — ЦНС

На ТОТ Запорізької та Херсонської областей так звані "ополченні" патрулюють населені пункти.

На тимчасово окупованих територіях півдня Росія звозить так званих "ополченців" для патрулювання населених пуктів.

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Їх головним завданням є не боротьба зі злочинністю, а слідкувати аби ніхто не фотографував на ТОТ місцерозташування зс рф", — ідеться у повідомленні.

Через малу кількість "ополченців" ворог формує загони з "ветеранів сво" з територій, які були окуповані у 2014 році.

"За це вони отримують зарплатню й соціальний пакет. Нерідко розселенні “ополченці” у квартирах, тих хто залишив регіон через окупацію", — додають у ЦНС.