Росіяни звозять на окуповані території України "ополченців", — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях півдня Росія звозить так званих "ополченців" для патрулювання населених пуктів.
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Їх головним завданням є не боротьба зі злочинністю, а слідкувати аби ніхто не фотографував на ТОТ місцерозташування зс рф", — ідеться у повідомленні.
Через малу кількість "ополченців" ворог формує загони з "ветеранів сво" з територій, які були окуповані у 2014 році.
"За це вони отримують зарплатню й соціальний пакет. Нерідко розселенні “ополченці” у квартирах, тих хто залишив регіон через окупацію", — додають у ЦНС.