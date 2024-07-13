Ворог атакував навчальний заклад та вежу зв'язку в Херсонській області

Поранень зазнали шестеро людей, одна людина загинула.

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Пошкоджена атаками РФ школа на Херсонщині

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 14 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджена вежа мобліьного зв'язку, адмінбудівля та навчальний заклад. Є жертви.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Золота Балка, Львове, Білозерка, Берислав, Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Високе, Первомайське, Гончарне та місто Херсон.

"російські військові поцілили в адмінбудівлю, навчальний заклад, вежу стільникового зв'язку, магазин та гуртожиток; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки", — повідомляє Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення.