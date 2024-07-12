Армія РФ атакувала два населені пункти Херсонщини, троє людей поранені

Під російський обстріл потрапив знову Станіслав, а також атаки зазнала Антонівка.

Під ворожий обстріл потрапили два населені пункти Херсонської області. Зокрема, ворог атакував Станіслав, а також вдарив по Антонівці. Унаслідок атаки постраждали троє місцевих мешканців.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

У Станіславі вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію отримала 62-річна жінка.

В Антонівці внаслідок дронової атаки постраждали двоє людей. 47-річний чоловік та 73-річна жінка дістали вибухові травми та контузії. В потерпілого також діагностували уламкове поранення ноги.

Всі троє відмовились від госпіталізації.

Напередодні росіяни скинули вибухівку з дрона у Бериславі. Через атаку важких поранень зазнала 94-річна жінка. Вона померла в лікарні.