Армія РФ атакувала два населені пункти Херсонщини, троє людей поранені

Під ворожий обстріл потрапили два населені пункти Херсонської області. Зокрема, ворог атакував Станіслав, а також вдарив по Антонівці. Унаслідок атаки постраждали троє місцевих мешканців.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
У Станіславі вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію отримала 62-річна жінка.
В Антонівці внаслідок дронової атаки постраждали двоє людей. 47-річний чоловік та 73-річна жінка дістали вибухові травми та контузії. В потерпілого також діагностували уламкове поранення ноги.
Всі троє відмовились від госпіталізації.
Напередодні росіяни скинули вибухівку з дрона у Бериславі. Через атаку важких поранень зазнала 94-річна жінка. Вона померла в лікарні.