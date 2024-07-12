Лубінець: Росія неохоче повертає з полону оборонців Маріуполя

Росія застосовує тортури та катування до військовополонених оборонців Маріуполя і неохоче повертає їх під час обмінів полоненими.

Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець під час брифінгу у Миколаєві, пише Укрінформ.

"Росіяни дуже неохоче повертають з полону оборонців Маріуполя. Якщо спочатку ми бачили, як вони застосовували публічні судилища стосовно представників Нацгвардії, то нині щось подібне вони роблять з полоненими 36 бригади морської піхоти. Вони їх зібрали в одну виправну колонію, де максимально погані умови перебування, багато хто піддається тортурам, нашим морпіхам присуджують величезні тюремні терміни", — каже Лубінець.

За словами омбудсмана, Україна робить все можливе для звільнення українських військовослужбовців і постійно залучає нових міжнародних партнерів.

Наразі кількість українських бійців у полоні РФ більша, ніж полонених росіян, але ситуація різко змінюється на користь України.

"Ми вже наповнюємо третій табір для російських військовополонених і приступили до ремонту четвертого. Тому якби росіяни хотіли, то ми б уже давно повернули усіх наших людей. Але цього не відбувається виключно через негативну позицію РФ", — наголосив Лубінець.

Пріоритетними напрямками щодо повернення військовополонених з РФ є важкопоранені та жінки.

"Наразі нам вдалося повернути 198 жінок, але ще понад 400 залишаються у російському полоні", — зазначив омбудсман.