У Києві розшукуваний винуватець смертельної ДТП скоїв ще одну аварію

Зловмисника випадково побачив син загиблої жінки, який у той день їхав на касацію у справі матері.

У Києві на Голосіївському проспекті 11 липня сталася ДТП, яку скоїв чоловік, котрий перебуває у розшуку за скоєну раніше аварію, у якій загинула жінка, передає "Київ24".

На момент нинішньої пригоди винуватця випадково побачив син загиблої Микола Андрущенко, який на той час їхав на касацію у справі матері. Чоловік викликав 102. Коли поліція прибула, то з першого разу не змогла знайти в базі даних зловмисника, який перебуває у розшуку - зловмисник засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі, але ухиляється від виконання вироку суду. Андрущенко показав правоохоронцям оголошення на сайті МВС зі свого телефону, і лише з другої спроби вони знайшли необхідну інформацію.

Наразі учасника ДТП затримали і відправили до СІЗО. А на касації Верховний суд залишив йому вирок попередніх судів без змін – 4 роки тюрми, 2 роки позбавлення водійських прав.

Син потерпілої розповів, що винуватець ДТП почав йому погрожувати фізичною розправою, а братові Сергію, який є військовослужбовцем і згодом прибув на місце аварії, "пообіцяв відправити на «нуль»". Андрущенко зазначив, що з братом написали заяву в поліцію про погрози життю і здоров’ю.