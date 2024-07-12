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У Києві розшукуваний винуватець смертельної ДТП скоїв ще одну аварію

Зловмисника випадково побачив син загиблої жінки, який у той день їхав на касацію у справі матері.

У Києві розшукуваний винуватець смертельної ДТП скоїв ще одну аварію
Затримання винуватця ДТП
Фото: kyiv24.news

У Києві на Голосіївському проспекті 11 липня сталася ДТП, яку скоїв чоловік, котрий перебуває у розшуку за скоєну раніше аварію, у якій загинула жінка, передає "Київ24".

На момент нинішньої пригоди винуватця випадково побачив син загиблої Микола Андрущенко, який на той час їхав на касацію у справі матері. Чоловік викликав 102. Коли поліція прибула, то з першого разу не змогла знайти в базі даних зловмисника, який перебуває у розшуку - зловмисник засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі, але ухиляється від виконання вироку суду. Андрущенко показав правоохоронцям оголошення на сайті МВС зі свого телефону, і лише з другої спроби вони знайшли необхідну інформацію.

Наразі учасника ДТП затримали і відправили до СІЗО. А на касації Верховний суд залишив йому вирок попередніх судів без змін – 4 роки тюрми, 2 роки позбавлення водійських прав. 

Син потерпілої розповів, що винуватець ДТП почав йому погрожувати фізичною розправою, а братові Сергію, який є військовослужбовцем і згодом прибув на місце аварії, "пообіцяв відправити на «нуль»". Андрущенко зазначив, що з братом написали заяву в поліцію про погрози життю і здоров’ю.

  • Попередня ДТП сталася влітку 2019 року. Тоді зловмисник збив жінку на смерть на пішохідному переході, камери зафіксували перевищення швидкості – 120-140 км/год. Васильківський міськрайонний суд виніс рішення через чотири роки, але засудженого не змогли затримати, після чого поліція оголосила його в розшук.
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