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Польський парламент визнав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року

“За” проголосували 414 депутати з 460.

Польський парламент визнав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року
Мустафа Джемілев та Микола Княжицький у Сеймі
Фото: тг-канал Комітету гуманітарної та інформполітики

Польський парламент визнав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року, повідомляє Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

“Польський Парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року. Це надзвичайно важливе рішення!” – зазначив голова підкомітету з питань культури Микола Княжицький. 

“За” проголосували 414 депутати з 460.

“У 2015 році для мене було великою честю ініціювати подібну декларацію в Українському парламенті.  І те, що зараз цю ідею підтримує цілий світ, неймовірно. До визнання цього жахливого злочину вже долучилися Балтійські країни. Місяць тому ПАРЄ закликала визнати депортацію 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу. А сьогодні важливу Резолюцію щодо цього ухвалив Сейм Польщі”, – зазначив Княжицький. 

Він також привітав з ухваленням цієї резолюції також колег-киримли, Ахтема Чийгоза та Рефата Чубарова.

Фото: тг-канал Комітету гуманітарної та інформполітики

Польський Парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року
Фото: тг-канал Комітету гуманітарної та інформполітики
Польський Парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року

Польський Парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року
Фото: тг-канал Комітету гуманітарної та інформполітики
Польський Парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року

Нагадаємо, у травні Верховна Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду. Також Рада закликала світ вимагати від РФ скасувати незаконні обмеження на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, зокрема йдеться про Меджліс.

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