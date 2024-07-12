Захисник загинув на вже захопленій території. Тому наразі він офіційно значиться як зниклий безвісти.

На фронті загинув Заслужений артист України, музикант і актор Ігор Воронка.

Про загибель артиста повідомила мистецька платформа Open Opera Ukraine.

“Сьогодні отримали страшну звістку – на полі бою загинув Ігор Воронка. Про це повідомила його дружина на своїй сторінці. Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта і актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії”, – йдеться в повідомленні.

Дружина Ігоря Марина Раєвська повідомила, що наразі не можливо влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, оскільки чоловік загинув на захопленій території. Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти.

“Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях”, – написала дружина Ігоря Воронки.

“Суспільне” зазначає, що Ігор Воронка був заслуженим артистом України, брав участь у проєктах Open Opera Ukraine та був провідним артистом Національної капели "Думка".

Завідувачка літературної частини в театрі "Золоті ворота" Ганна Щокань у пості розповіла, що співак воював із 2022 року, а торік отримав важке поранення.

Військовий Андрій Яковенко написав, що Воронка загинув під селищем Нью-Йорк: "З перших днів великої війни ти став на захист України. Завжди і скрізь перший, підбадьорював нас словом, співом і музикою. Власним прикладом стійкості, спокою і рівноваги підтримував у важких ситуаціях. Спи спокійно, Командире!"