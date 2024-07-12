Поплічник агресора з Криму отримав реальний термін ув'язнення ‒ 15 років за гратами

Про підозру повідомили трьом зрадникам, яких взяли у полон під час жорстоких боїв у районах Бахмута, Авдіївки та Лисичанська.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще чотирьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, йдеться у пресрелізі СБУ.

За матеріалами спецслужби, одного із фігурантів уже засуджено до 15 років тюрми.

Навесні цього року українські захисники взяли його у полон, коли він у складі ворожого підрозділу намагався прорватися до Куп’янська. Він виявився мешканцем окупованого Криму. На початку 2024 року, перебуваючи у Москві, він “записався” до лав окупантів у місцевому військкоматі.

Звідти його направили до 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ, у складі якої брав участь у “м’ясних штурмах” позицій ЗСУ на Куп’янському напрямку.

Ще трьох зрадників взяли у полон під час жорстоких боїв у районах Бахмута, Авдіївки та Лисичанська на початку літа цього року. За даними військової контррозвідки СБУ, фігуранти мешкали у тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей.

Звідти чоловіки добровільно “мобілізувалися” до окупаційних угруповань, деякі ще до початку повномасштабної війни.

Один із зловмисників був вогнеметником у підконтрольній РФ “Народній міліції ЛНР”. У складі ворожого угруповання він брав участь у захопленні Попасної та Лисичанська. Згодом його “відрядили” обстрілювати передові позиції українських захисників у районі Білогорівки.

Інший зрадник прибув до російського військкомату у м. Калуга, де уклав контракт з російським Міноборони. Після нетривалих курсів бойової підготовки його призначили на посаду стрільця у складі 1008-го мотострілецького полку збройних сил Росії та перекинули воювати під Бахмут.

Ще одним фігурантом виявився рецидивіст, який для погашення судимості вступив до мотострілецького полку “Восток” країни-агресора. Там він брав участь у бойових операціях в районі Авдіївки.

Cлідчі Служби безпеки повідомили трьом полоненим зрадникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

За цими ж статтями реальний термін ув’язнення отримав поплічник агресора з Криму.