СБУ стверджує, що посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

Служба безпеки України заявила про затримання на хабарях одного з головних податківців Києва.

“Служба безпеки викрила на корупції виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві”, – заявляє спецслужба.

За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців. Задокументовано, як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається гуртовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

СБУ зазначає, що для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого «траншу». Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Зазначимо, згідно з розподілом обов’язків між керівним складом Головного управління ДПС у м. Києві, виконувачем обов’язків заступника начальника Головного управління ДПС у м. Києві вказаний Дмитро Нефьодов.