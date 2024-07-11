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Ракетна атака на Київ побила не тільки Охматдит й Адоніс, але й Центр дитячої кардіології і кардіохірургії

Через ракетну атаку на Охматдит 8 липня потерпіла також і сусідня лікарня поруч – Центр дитячої кардіології і кардіохірургії. Там, зокрема, оперують серця дітей, навіть новонароджених. 

Ракетна атака на Київ побила не тільки Охматдит й Адоніс, але й Центр дитячої кардіології і кардіохірургії
Операційна у Центрі дитячої кардіології і кардіохірургії після удару
Фото: Центр дитячої кардіології і кардіохірургії

“Моя лікарня зруйнована. Того дня в Центр проводили чотири операції на серці дітям. Удар під час моєї операції зруйнував фактично все. Чи можете ви уявити забруднення, яке сталося під час операції 7-місячній дитині? Зараз її стан непердбачуваний”, – сказав у відеозверненні керівник центру, дитячий кардіохірург Ілля Ємець.

Зараз їхні пацієнти, діти на дорослі, лікуються у корпусі для дорослих.

Підрахунок повної суми збитків триває, це мільйони гривень на ремонт на закупівлю необхідного кардіохірургічного обладнання. У Центрі, зокрема, пошкоджено операційний блок (три операційні) та дороговартісне медичне обладнання, що було придбано переважно коштом благодійників.

Також потребують ремонту палати стаціонару, вийшла з ладу вентиляційна та стерилізаційна системи, відділення радіології більше не можуть функціонувати за своїм призначенням тощо.

Допомогти центру можна тут.

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