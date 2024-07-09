Кожен українець наразі живе під обстрілами – час перевірити аптечку

Кожен повинен бути готовий надати першу допомогу собі чи іншим постраждалим

Кожен новий день в Україні починається зі звітів про обстріли, і спрогнозувати, коли та куди прилетять чергові дрони чи ракети – неможливо. Тому кожен повинен бути готовий надати першу допомогу собі чи іншим постраждалим, а для цього потрібно мати під рукою аптечку з засобами першої допомоги. Про правильне наповнення аптечки цивільного на кожен день розкаже Олександр Гадомський, керівник СІЧ УКРАЇНА, виробника джгутів SICH-TOURNIQUET.

Для чого потрібен турнікет?

Внаслідок обстрілів і руйнувань будинків нерідко люди отримують поранення із масованою кровотечею, яка може призвести до загибелі. Критична кровотеча виникає при пораненнях із пошкодженням великих судин (артерій, вен), ураженні м'яких тканин і внутрішніх органів, множинних переломах великих кісток.

Однією з головних умов порятунку життя в подібних ситуаціях є зупинка кровотечі, і єдиний спосіб це зробити на місці, коли поряд немає кваліфікованого лікаря, — накласти кровоспинний турнікет. Саме для цього призначені джгути з воротковим механізмом, які визнані одними з найнадійніших та найзручніших у застосуванні. До них належить турнікет SICH-Tourniquet, створений українськими розробниками за стандартами NATO. SICH-Tourniquet підходить для зупинки кровотечі навіть на найтонших кінцівках з діаметром від 5 см.

SICH-Tourniquet — сертифікований виріб, що пройшов безліч випробувань. Доказом ефективності та якості системи є її використання в аптечках ЗСУ з 2016 року.

Фото: надано sich.ua Турнікет SICH

Що має бути в аптечках українців?

Необхідність індивідуальної аптечки навряд чи хтось оскаржуватиме, але зрозуміло і те, що звичайні цивільні навряд чи носитимуть із собою повний набір медикаментів. Тому мінімальний набір для повсякденного носіння цивільними – хороший варіант.

Це актуально не тільки для мешканців прифронтових районів, а і для людей, які ведуть активний спосіб життя. До такого аптечного набору варто включити:

механічний кровоспинний турнікет для кінцівок;

гемостатичний бинт, що сприяє згортанню крові;

багатофункціональний компресійний бандаж;

нітрилові рукавички.

Щодня брати з собою об’ємну аптечку незручно, а ось кинути у шкільний рюкзак чи робочу сумку кровоспинний турнікет цілком реально та доречно. У разі потреби його самостійно накладе однією рукою менш ніж за хвилину навіть підліток.

Під час війни у кожного має бути напоготові належно укомплектована аптечка. З її допомогою ви за необхідності зможете врятувати життя собі, своїй дитині чи іншим людям, які опинилися в біді.