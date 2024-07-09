Як зрозуміти, що дитині бракує вітамінів, які аналізи і як часто здавати. Пояснюють лікарі

Щоб не допустити критичних станів, варто навчитися вчасно помічати й реагувати на симптоми. Як це робити бюджетно й без гіпердіагностики, LB.ua з'ясовував у педіатринь Анни Кушнір й Ірини Платонової та дієтологині Ірини Яким.

Одна з найпоширеніших причин погіршення самопочуття дитини, швидкої втомлюваності й навіть затримок у рості й розвитку — брак вітамінів і мікроелементів.

Фото: pexels/bruna saito

Які дефіцити найпоширеніші

Недостатність заліза, вітаміну D3, фолієвої кислоти (вітамін B9), кальцію та цинку — найпоширеніші дефіцити у клінічній практиці співрозмовниць.

Ці дані збігаються зі світовою статистикою, зауважує лікарка-дієтологиня Ірина Яким: «За оцінками ВООЗ, 41,7 % дітей у всьому світі мають дефіцит заліза. Він може призвести до анемії, втоми й затримки росту, тоді як дефіцит вітаміну D здатен спричинити рахіт й остеопороз (коли втрачається кісткова маса й знижується вміст кальцію у кістковій тканині)».

Педіатриня Анна Кушнір пригадує, як на прийом прийшли мама з 10-річною донькою. Скаржилися на крихкість кісток дитини: «За рік у дівчинки — два переломи. Мама насторожилася, хвилювалася, щоб цей стан не виявився остеопорозом. Я запропонувала для початку здати базові аналізи. Аналіз на вітамін D показав результат, удесятеро нижчий за норму. Брак вітаміну D, відповідно, й кальцію та фосфору у фазі активного росту дитини призвів до крихкості кісток».

Фото: EPA/UPG Студентка-медик проводить огляд ляльки під час просвітницького заходу для діток у Женеві, 21 квітня 2021 р.

Як зрозуміти, що дитині не вистачає вітамінів

Зазвичай батьки самі помічають зміни у здоров’ї та поведінці дитини. Характерні симптоми:

погіршується сон — дитині важче заснути, часто прокидається чи, навпаки, сонлива;

підвищується стомлюваність;

знижується апетит або з’являється харчова вибірковість — дитина відмовляється навіть від тих продуктів, які залюбки їла раніше, значно обмежується раціон;

сухість шкіри, випадіння волосся й ламкість нігтів — це може вказувати на дефіцит жиророзчинних вітамінів A , D , E та К ;

батьки можуть зауважити затримки в рості та/або відставання в розвитку.

«Існує думка, що про брак вітамінів свідчить бліда шкіра дитини. Але це не завжди працює. Не у всіх дітей з дефіцитами є цей симптом, а в смаглявих майже завжди відсутній», — уточнює Анна Кушнір.

Симптоми можуть значно різнитися залежно від віку й фізіологічних особливостей дитини. Серед дітей шкільного віку поширений симптом дефіциту кальцію — м’язові судоми, а поведінкові проблеми й труднощі з навчанням може зумовлювати брак заліза, йоду, вітаміну B12 й омеги-3.

Фото: pexels/gustavo fring Втомлена дитина

Як дізнатися про дефіцит вітамінів через аналізи

Рутинні аналізи допомагають виявити наближення дефіцитів ще до появи симптомів.

«Якщо відхилення від норми незначні, дефіцити можуть не виражатися в симптомах. Тому рекомендую раз на рік виконувати загальний аналіз крові, аналіз на феритин, вітаміни D3, B12 і фолієву кислоту», — пояснює педіатриня Ірина Платонова.

Спікерки кажуть, що останнім часом усе частіше спостерігають брак фолієвої кислоти. Фолієва кислота, або вітамін B9, необхідна для нормального росту й розвитку клітин в організмі, впливає на формування еритроцитів, клітин крові, які переносять кисень по тілу. Її дефіцит може призвести до анемії, затримки росту й розвитку, проблем з імунною системою.

«У деяких дітей, зокрема з розладом спектру аутизму, є вибіркова харчова поведінка, — додає Платонова. — Якщо з раціону випадає одна чи кілька груп продуктів, тестування на дефіцитні стани проводимо не раз на рік, а раз на пів року. Дітей на вегетаріанській дієті можемо додатково скеровувати на аналізи на вітаміни групи B і кальцій».

Ліки для коригування дефіцитів призначають лише після аналізів. Але чому вітамін D рекомендують усім дітям?

Вітамін D3 виробляється у шкірі під впливом ультрафіолетового випромінювання. Ми проводимо значно менше часу на вулиці, ніж це робили наші прабабусі й прадідусі ще століття тому. Відповідно й вітаміну D синтезується менше.

Фото: EPA/UPG Діти граються на пляжі Фліссінґен, Нідерланди

«Рекомендована доза вітаміну D для дітей до року — 400 МО. Дозування для дітей старшого віку уточнюйте в педіатра», — радить Ірина Яким.

Важливо: Окрім синтезу вітаміну D, ультрафіолет має канцерогенний ефект, тобто здатен пошкоджувати ДНК тканин і провокувати рак шкіри. Сонцезахист — це запобігання багатьом хворобам, зокрема меланомі.

Профілактичний прийом заліза для немовлят

«Більшість здорових доношених дітей народжуються з достатніми запасами заліза, які не вичерпуються приблизно до 4-місячного віку. Тому Американська академія педіатрії рекомендує давати немовлятам на грудному годуванні 1 мг на кг маси тіла на день рідкої добавки заліза, починаючи з чотирьох місяців і поки не введуть тверду їжу, що містить залізо, приблизно у віці 6 місяців. Діти на штучному або змішаному вигодовуванні зазвичай мають задовільний рівень заліза до шестимісячного віку, адже вживають суміші, збагачені цим мікроелементом», — ділиться Ірина Яким. Ця практика поки що не прописана в українських педіатричних протоколах, але її ефективність підтверджує дослідження.

Анна Кушнір додає, що важливо правильно приймати залізо, якщо є така потреба. Лікарка розповідає, що мала 15-річну пацієнтку, якій ніяк не вдавалося скоригувати залізодефіцит: «Я призначила адекватні дози ліків, а показники змінювалися мало. Уже почала підозрювала мальабсорбцію (стан, коли порушується всмоктування заліза в кишківнику), та вирішила повторно опитати пацієнтку. З’ясувалося, що дівчина п’є залізо натще (тоді препарат засвоюється найкраще), та невдовзі випиває чашку кави. Кофеїновмісні продукти (чай, шоколад, кава), а також молоко конкурують із залізовмісними продуктами за засвоюваність у кишківнику. Тобто якщо при залізодефіциті ви вживаєте препарат і запиваєте його чаєм із шоколадкою, організм сприйме щось одне. Високий ризик, що це буде не залізо. Те саме стосується молока. Тому рекомендую пацієнтам із залізодефіцитом розділяти прийом ліків і молока або кофеїновмісних продуктів щонайменше інтервалом у дві години. А всім іншим пацієнтам зберігати інтервал хоча б 30 хвилин для профілактики анемії. А от допоможе залізу засвоїтися краще вітамін C, вони між собою дружать».

Фото: EPA/UPG

Як не допустити дефіцитів

Харчування за принципом здорової тарілки — найефективніший спосіб запобігти дефіциту вітамінів. Дитина може не їсти деяких продуктів, але раціон має включати всі харчові групи: зернові, бобові, фрукти й овочі, молочні продукти, м’ясо й риба, жири.

Збагачені вітамінами продукти можуть бути допоміжним інструментом у раціоні дитини, якщо їхній склад і роль у раціоні відповідають потребам організму й не заміщають повноцінного харчування. І йодована сіль, і льодяник з двадцятьма інгредієнтами — збагачені вітамінами продукти, однак їхні функції в раціоні різняться.

Здорові діти не потребують мультивітамінів для профілактики. Такі комплекси погано засвоюються, а надлишок певного вітаміну може бути таким самим небажаним, як і його дефіцит. Наприклад, надлишок вітаміну C або цинку спричиняє нудоту, діарею та спазми в животі.