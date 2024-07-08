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Цього тижня в дітей в Охматдиті має бути чотири пересадки, інакше вони не виживуть — Олександр Лисиця

Цього тижня у відділенні трансплантації кісткового мозку «Охматдиту» мало відбутися чотири трансплантації чотирьом дітям. І вони мусять відбутися, інакше діти не виживуть.

Цього тижня в дітей в Охматдиті має бути чотири пересадки, інакше вони не виживуть — Олександр Лисиця
Евакуація з Охматдиту
Фото: тг-канал Охматдиту

Про це в коментарі LB.ua розповів завідувач відділення Олександр Лисиця.

До пересадок дітей готуватимуть і виконуватимуть їх в іншому приміщенні.

«Ми будемо їх евакуйовувати ввечері. Ліки беремо з собою і певна обладнання, а бокси там є», — сказав Лисиця. 

За його словами, зараз у його відділенні є понад 60 пацієнтів, які готуються до трансплантації, чекають на пересадку або відновлюються після неї. 

Лисиця додав, що двох медиків його відділення «посікло»: «У деяких відділеннях як апокаліпсис, електрики і вікон немає, все в склі. Що тут додаси? Що в центрі Європи ракети прилітають? Це дикість».

Чи повернуться діти і лікарі до свого відділення, наразі Лисиця не може сказати, всі сили скеровані зараз на релокацію. І ситуація залежатиме також від рівня ушкоджень.

В Охматдиті триває розбір завалів. Там є діти. Станом на 14 годину відомо про 16 поранених внаслідок удару по лікарні. Семеро з них – діти.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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