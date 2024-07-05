Від одного донора сперми народилось понад 550 дітей, попри заборону суду

Донор сперми з Нідерландів Джонатан Джейкоб Меєр став біологічним батьком як мінімум 500 дітей. Свого часу це викрили і заборонили йому продовжувати, але він не зупинився. Тепер батьки бояться ризику інцесту для дітей, народжених через його біологічний матеріал.

Йому заборонили здавати сперму в Нідерландах у 2017 році – після того, як з’ясувалося, що він є донором сперми для 102 дітей. Хоча за національним законодавством, донор не повинен мати більше ніж 25 дітей у 12 сім’ях.

Сперму він здавав в 11 клініках по всій країні, пише ВВС.

Попри заборону, він продовжував бути донором в інших країнах до 2023 року, коли одна жінка та фонд, який її підтримував, подали цивільний позов проти Меєра, стверджуючи, що він збільшує ризик інцесту для своїх дітей.

У своїх свідченнях Меєр зізнався, що мав від 550 до 600 дітей. Однак суд заявив, що він, можливо, став батьком понад 1000 дітей на кількох континентах.

Зрештою, суддя заборонив Меєру здавати сперму новим клієнтам і постановив, що його оштрафують на 100 000 євро за кожну таку здачу.

"У 2019 році я вже припинив здавати сперму для нових клієнтів. Я робив це лише для братів і сестер.

Судова справа загалом була марною, оскільки я вже припинив це робити, і судове рішення не забороняло мені допомагати вже наявним сім’ям", - каже Меєр.

На запитання, чи бачить він якісь проблеми у своїх діях, Меєр відповів: "Не бачу в цьому нічого поганого.

У дітей багато друзів, вони зустрічаються один з одним. З того, що я бачив, вони щасливі, що у них так багато братів і сестер. Вони зустрічаються в дні донорства, їздять разом на відпочинок".

Про 43-річного Меєра, який загалом здавав спершу упродовж 17 років, Netflix випустив новий документальний серіал, присвячений жінкам, які народили дітей за допомогою його сперми. Сам донор брати участь у ньому відмовився.

Наталі Гілл, виконавча продюсерка документального серіалу, сказала, що останні чотири роки спілкувалася з сім’ями, які “постраждали” від брехні Джонатана: "П’ятдесят сімей зробили в суді заяви про його брехню та благали суддю, щоб він це припинив".

У багатьох випадках він надавав свою сперму приватно, тобто мав справу з родинами безпосередньо, а не через приватну клініку. Деякі жінки кажуть, що він не розповідав їм, скільки ще дітей народилися за допомогою його сперми.

Деякі жінки висловлювали занепокоєння, що їхня дитина може зустрітися та мати стосунки зі зведеним братом і сестрою в майбутньому, не усвідомлюючи цього. Меєр заявив, що “батьки скажуть своїм дітям, що вони від донора. Тому навіть якщо трапиться шанс, що вони зустрінуться, вони можуть просто запитати: "Ти дитина від донора?" і наступне питання: "Твій батько-донор - Джонатан?".

На запитання, чи він розуміє почуття жінок, Меєр відповів: "Чому їм має бути незручно? Вони це обрали. Якщо ви хочете ексклюзивності, ви йдете в клініку, платите 10 000 євро, і тоді ваш донор є ексклюзивним" - додає він.

У своїй заяві Управління з питань запліднення та ембріології Великої Британії (HFEA) заявило, що серіал Netflix "може викликати стрес і засмутити сім’ї деяких дітей, зачатих від донорів".