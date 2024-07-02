Лікарі пояснили, чому одні люди отримують харчове отруєння, а інші – ні, навіть коли їли те саме

Лікарі пояснили, чому з компанії людей, яка їла ту ж їжу, харчове отруєння можуть отримати лише одна або кілька із них.

Організм частини людей може не впоратися з отриманим харчовим отруєнням. Адже кожен різний в багатьох аспектах, включаючи імунну систему та кишковий мікробіом, де живуть трильйони мікроорганізмів, які можуть впливати на травну систему та загальний стан здоров’я, пояснює The Huffington Post сертифікований лікар невідкладної допомоги Юстин Мазур.

Харчове отруєння повністю порушує кишковий мікробіом, через що людині так погано. Таке отруєння супроводжує блювання, нудота, діарея та лихоманка. Симптоми проявляються після смакування зараженої їжі – вірусом, бактерією, чи, менш поширено, паразитом, каже Мазур.

Якщо двоє друзів розділять недопечений гамбургер, і в одного з них буде слабший, нездоровий мікробіом, то може з’явитися розлад шлунка. Тобто, пояснює Мазур, людина з поганим мікробіомом буде частіше мати харчові отруєння.

Якщо ви правильно харчуєтесь, мікробіом буде в чудовому стані. Якщо ні, йому буде важко боротися з бактеріями у недоготовленій чи сирій їжі, і це може спричинити отруєння.

Мазур радить уникати харчування з високим вмістом рафінованих вуглеводів, оброблених продуктів і цукру, і максимально збільшити споживання клітковини, фруктів і овочів.

Ознаками нездорового мікробіому, за словами медика, є:

брак корисних бактерій та різноманітності мікроорганізмів у кишково-шлунковому тракті, а розмаїтість надважлива для здоров’я кишківника та його мікробіому;

висока концентрація патогенних бактерій, які є суттєвим фактором ризику частих харчових отруєнь.

За словами лікаря, важливо також і те, скільки поганої їжі з’їла людина, чи достатньо цього для отруєння. Свою роль відіграє й алкоголь. Наприклад, якщо починати день з міцного алкоголю, то мікробіом уже буде ушкодженим на весь день.

Стиль харчування теж має значення. Харчові звички та уподобання можуть збільшувати ризик отруєння. Заражене м’ясо, птиця та морепродукти, які подають сирими або недовареними, є фактором ризику. Як і вживання сирих молочних продуктів — яєць, молока, і так само сирого тіста.

Алкоголь шкодить мікробіому і є причиною дисбактеріозу — надмірного росту патогенних бактерій.

Якщо ваш кишківник має запалення через стиль харчування, сертифікована терапевтка Елізаюет Шарп каже, що в такому разі росте ймовірність, що патогенні мікроби чи віруси можуть проникнути в організм і спричинити інфекцію.

Більш сприйнятливими до харчових отруєнь можуть також бути люди зі слабшою імунною системою або менше резервів to mount an immune response боротися з батогенними бактеріями у їжі.

Тож турбота про кишковий мікробіом у попередженні кишкових отруєнь є вкрай важливою.

Як про нього подбати? LB.ua раніше писав, шо берегти корисні бактерії кишківника — найважливіше, що ми можемо зробити для свого здоров’я. Ключове тут — аби корисні мікроби були різноманітними. Що різноманітніші, то краще, бо більше функцій можуть виконати. Коли харчування одноманітне й погане, різноманіття не в порядку й виникає дисбактеріоз — і тоді можуть розгулятися патогенні, тобто хвороботворчі мікроби.

Тому потрібне щедре на клітковину харчування. Багато рослинної їжі. Варто включити в раціон ферментовану їжу. Частково тому, що вона містить живі дружні мікроби — пробіотики. Це і квашена капуста, і кефір.

Ферментована їжа також дає пребіотики — поживу для мікробів — на кшталт інуліну, котрий є в часнику, цибулі, цикорії, топінамбурі.

Добре на корисні бактерії впливає регулярний тривалий спорт і якісний сон. Адже поганий сон живить бажання наїстися солодкого.

Раніше МОЗ також заявив, що понад 13% проб води з місць купання на річках та водоймах не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Здебільшого у воді фіксують перевищення рівня вмісту кишкової палички.