Після обмеження абортів у Техасі там побільшало смертей немовлят: дослідження

Дослідження, проведене дослідниками Університету Джона Хопкінса після обмежувального закону про аборти в Техасі, виявило збільшення рівня смертності немовлят від вроджених вад.

Нове дослідження, опубліковане у JAMA Pediatrics, показує, що після того, як штат Техас ухвалив закон, що обмежує аборти вже на шостому тижні вагітності, рівень дитячої смертності зріс разом із кількістю дітей, які померли від вроджених дефектів.

Про це пише The Washington Post.

Останнє дослідження вказує на вищі показники дитячої смертності в штатах з обмежувальними законами щодо абортів.

Закон Техасу, який набув чинності 1 вересня 2021 року, забороняє аборти після виявлення серцебиття плоду, без винятків у випадках інцесту, зґвалтування чи аномалій плоду, хоча дає дозвіл для невідкладних медичних випадків. Раніше аборт дозволяли до 20 тижня вагітності.

Критики документу одразу підкреслювали, що багато жінок навіть не підозрюють про свою вагітність на шостому тижні – і період настання обмежень по аборту настає задовго до тестів для виявлення аномалій плода.

«Наші результати свідчать, що така обмежувальна політика може призвести до збільшення дитячої смертності», — сказала Сюзанна Белл, один із провідних авторів дослідження.

Між 2021 та 2022 роками смертність немовлят зросла на 8,3% у Техасі порівняно з 2,2: росту по країні. Техас відображав збільшення смертей дітей до 1 року на 12,9%.

Рівень смертності дітей віком до 28 днів в інших штатах загалом знизився, у Техасі натомість зріс на 5,8%.

Згідно з дослідженням, дитяча смертність від внутрішньоутробних аномалій, основної причини смерті дітей віком до року, зросла на 22,9 % в Техасі в 2022 році, але впала на 3,1 % в решті країни.

Дитяча смертність від ненавмисних травм також зросла на 20,7% відсотків у Техасі за той же період порівняно з 1,1 % в країні.

Попередній аналіз підрахував, що в Техасі в період з квітня по грудень 2022 року додатково народилися, порівняно з типовою статистикою, приблизно 10 000 дітей через заборону. І ці пологи «непропорційно включали вагітності з підвищеним ризиком дитячої смертності».

Дослідники проаналізували загальнодоступні дані свідоцтв про смерть дітей до одного року в Техасі та 28 інших штатах у період з січня 2018 року по грудень 2022 року.

Вчені визнають певні обмеження у своєму дослідженні, зокрема те, що доступні дані за 2022 рік не включали місяць народження немовлят, гестаційний вік або інші деталі, пов’язані з дитячою смертю, «що призвело до проблем з визначенням того, хто підпав» під закон Техасу. Вони також не змогли дослідити, чи було збільшення смертності більш поширеним серед певних демографічних груп. Автори дослідження кажуть, що необхідні подальші дослідження та аналіз.