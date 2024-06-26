Регулярні піші прогулянки суттєво зменшують біль у попереку – нове дослідження

Прогулянка тричі на тиждень для полегшення болю в спині майже вдвічі знижує ризик його повторення, каже перше дослідженням такого роду.

Близько 800 мільйонів людей у всьому світі мають біль у попереку, а сім із десяти тих, хто одужує, відчувають загострення протягом року.

Результати дослідження, опубліковані в Lancet, показують, що ходьба може мати «серйозний вплив» на одну з топ причин інвалідності в світі, пише The Guardian.

«Вам не потрібно проходити 5 або 10 км щодня, щоб отримати ці переваги», — каже старший автор дослідження та професор фізіотерапії в Університеті Маккуорі в Австралії Марк Хенкок.

Починайте з коротких прогулянок, і поступово збільшуйте відстань та інтенсивність у міру того, як ваша фізична форма зростає.

Ходьба – це недорога, широкодоступна та проста вправа, якою може займатися майже кожен, незалежно від географічного розташування, віку чи соціально-економічного статусу, додає дослідник.

Хенкок сказав, що люди, які гуляють так три-п'ять разів на тиждень, це в середньому 130 хв загалом, забували про біль на майже вдвічі довший період, аніж ті, хто не отримував жодного лікування. Регулярні кроки також покращили якість їхнього життя.

У першому в світі рандомізованому контрольованому дослідженні, що оцінює ефективність ходьби для запобігання рецидиву болю в попереку, вчені протягом трьох років спостерігали за 701 дорослим, у яких нещодавно був епізод болю в попереку.

Половині призначили схему ходьби та навчальні сеанси від фізіотерапевта, а решта була в контрольній групі, за якою просто спостерігали.

«У першій групі було менше випадків болю, що обмежує активність, порівняно з контрольною групою, і довший середній період до рецидиву, із середнім значенням 208 днів порівняно зі 112 днями», — сказав Хенкок.

Тобто ризик рецидиву, який вимагав звернення за меддопомогою, був майже вдвічі менший у тих, хто почав гуляти.

Людям дали приблизну інструкцію щодо того, як ходити до 30 хв часу п’ять разів на тиждень протягом шести місяців. Через три місяці більшість людей, які брали участь, гуляли пішки три-п’ять днів на тиждень у середньому 130 хвилин на тиждень.

Чому ходьба виявилася такою корисною? Вчені точно не знають. Ймовірно, річ може бути у поєднанні м’яких коливальних рухів, навантаженні та зміцненні структур і м’язів хребта, розслабленні та знятті стресу, плюс ендорфіни від прогулянки.

До того ж, ходьба приносить багато інших переваг для здоров’я, включаючи здоров’я серцево-судинної системи, щільність кісток, здорову вагу та покращення психічного здоров’я.