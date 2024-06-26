1,8 млрд дорослих наражаються на ризик раку, інсульту та деменції через недостатню кількість фізичних вправ, ‒ ВООЗ

У парку в центрі Києва, травень 2024.

Майже 1,8 мільярда дорослих наражаються на ризик розвитку раку, інсульту, деменції та діабету через недостатню кількість фізичних вправ.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я, пише Німецька хвиля.

У ВООЗ заявили, що рівень фізичної активності зріс у всьому світі на п’ять процентних пунктів з 2010 по 2022 рік, але близько 31% дорослих все ще не дотримуються рекомендацій щодо фізичних вправ.

Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Global Health, показало, що 34% жінок і 29% чоловіків неактивні.

Якщо поточні тенденції збережуться, до 2030 року 35% людей будуть неактивними, йдеться у звіті.

“Відсутність фізичної активності є мовчазною загрозою глобальному здоров’ю, значною мірою збільшуючи тягар хронічних захворювань. На жаль, світ рухається не в правильному напрямку”, ‒ сказав директор департаменту зміцнення здоров’я ВООЗ Рюдігер Креч.

За словами Креча, ризик неінфекційних захворювань можна зменшити, “зробивши фізичну активність доступною, недорогою та приємною”.