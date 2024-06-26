З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
ГоловнаЗдоров'я

1,8 млрд дорослих наражаються на ризик раку, інсульту та деменції через недостатню кількість фізичних вправ, ‒ ВООЗ

 34% жінок і 29% чоловіків неактивні.

1,8 млрд дорослих наражаються на ризик раку, інсульту та деменції через недостатню кількість фізичних вправ, ‒ ВООЗ
У парку в центрі Києва, травень 2024.
Фото: EPA/UPG

Майже 1,8 мільярда дорослих наражаються на ризик розвитку раку, інсульту, деменції та діабету через недостатню кількість фізичних вправ.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я, пише Німецька хвиля.

У ВООЗ заявили, що рівень фізичної активності зріс у всьому світі на п’ять процентних пунктів з 2010 по 2022 рік, але близько 31% дорослих все ще не дотримуються рекомендацій щодо фізичних вправ.

Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Global Health, показало, що 34% жінок і 29% чоловіків неактивні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Якщо поточні тенденції збережуться, до 2030 року 35% людей будуть неактивними, йдеться у звіті.

“Відсутність фізичної активності є мовчазною загрозою глобальному здоров’ю, значною мірою збільшуючи тягар хронічних захворювань. На жаль, світ рухається не в правильному напрямку”, ‒ сказав директор департаменту зміцнення здоров’я ВООЗ Рюдігер Креч.

За словами Креча, ризик неінфекційних захворювань можна зменшити, “зробивши фізичну активність доступною, недорогою та приємною”.

  • Результати дослідження, опубліковані в Lancet, показали, що регулярні піші прогулянки суттєво зменшують біль у попереку. Прогулянка тричі на тиждень для полегшення болю в спині майже вдвічі знижує ризик його повторення.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies