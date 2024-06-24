Де найкраща і найгірша якість медпослуг в Україні: опитування

Найбільше задоволені українці рівнем медпослуг в Україні – в Сумах, найбільше незадоволені – у Кропивницькому та Черкасах.

Так оцінили українці свій рівень задоволення медзакладами в новому муніципальному опитуванні Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Найвище оцінюють якість медичних послуг мешканці Сум – 49% задоволених. Найменш задоволені якістю медичних послуг у Полтаві – 30%.

дані опитування

Найчастіше поганим називали рівень якості медпослуг у Кропивницькому та Черкасах – 24% опитаних сказали, що він поганий або дуже поганий.

При цьому загалом, судячи з відповідей респондентів за попередні роки, рівень якості медпослуг покращується по всій країні, оскільки задоволеність вища порівняно з 2015-2020 роками вища у всіх областях.