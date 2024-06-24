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Де найкраща і найгірша якість медпослуг в Україні: опитування

Найбільше задоволені українці рівнем медпослуг в Україні – в Сумах, найбільше незадоволені – у Кропивницькому та Черкасах.

Де найкраща і найгірша якість медпослуг в Україні: опитування
Пацієнтка на прийомі у сімейного лікара.
Фото: gylyajpole.city

Так оцінили українці свій рівень задоволення медзакладами в новому муніципальному опитуванні Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Найвище оцінюють якість медичних послуг мешканці Сум – 49% задоволених. Найменш задоволені якістю медичних послуг у Полтаві – 30%.

дані опитування
дані опитування

Найчастіше поганим називали рівень якості медпослуг у Кропивницькому та Черкасах – 24% опитаних сказали, що він поганий або дуже поганий.

При цьому загалом, судячи з відповідей респондентів за попередні роки, рівень якості медпослуг покращується по всій країні, оскільки задоволеність вища порівняно з 2015-2020 роками вища у всіх областях.

  • Найчастіше хабарі українці дають у медзакладах – в рази частіше, ніж поліції, суду, освіті чи податковій. Майже кожен п’ятий українець давав хабаря чи подарунок у медзакладах за останні два роки для вирішення своєї проблеми.
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