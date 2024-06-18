Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів з відбудови

LB.ua розпитав обидві сторони про суть претензій. А також про те, чому проєкти з відновлення не були реалізовані і хто у цьому винен.

12 червня відбулася нарада “на підвищених емоційних тонах” за участю прем'єра, Мустафи Найєма, голів обласних адміністрацій, заступника директора БЕБ. Очільники обласних адміністрацій звинуватили Агентство у провалі пілотних проєктів відбудови у п'яти областях. У свою чергу Мустафа Найєм згадав про недофінансування та відсутність комунікації з керівництвом уряду.

10 червня голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення , зазначивши, що прийняв таке рішення самостійно через системні перешкоджання роботі агенції, зменшення заробітних плат співробітникам та скасування проєктів з відновлення доріг. Таке рішення Найєм ухвалив тлі скандалу із рішенням прем’єра скасувати його відрядження до Берліна на міжнародну конференцію з відновлення .

Фото: facebook/Mustafa Nayyem Мустафа Найєм

“Градус емоцій зашкалював”

Ще 25 квітня 2023 року Кабмін затвердив постанову про експериментальний проєкт з відновлення до 2025 року населених пунктів, які постраждали внаслідок воєнної агресії РФ.

Йшлося про такі населені пункти: селище Бородянка, село Мощун (обидва — Київська область), село Посад-Покровське Чорнобаївської ТГ Херсонської області, місто Тростянець (Сумська область), село Циркуни (Харківська область), село Ягідне (Чернігівська область).

Постанова передбачала, що фінансування проєкту мало би здійснюватися у декілька етапів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Агентством відновлення.

Після того, як Мустафа Найєм написав заяву про звільнення, в уряді першочергово запросили звіт Агенства про результати відновлення та провели нараду.

“На нараді був прем'єр, голови п’яти державних адміністрацій, заступник директора БЕБ, заступник міністра фінансів, енергетики, голова митниці, заступник керівника “Укренерго”... Градус обговорення був дуже емоційний. Невдоволення прем’єра та глав адміністрацій роботою Агентства зашкалювало. Бо на більшості об’єктів відсоток виконання робіт з відновлення дорівнює нулю”, — розповіло джерело LB.ua в уряді.

Фото: armyinform.com.ua Під час однієї з нарад в кабміні нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо післявоєнного відновлення

Також співрозмовники LB.ua повідомили, що вже є звернення за підписом прем'єр-міністра до правоохоронних органів щодо перевірки окремих об'єктів, які будує Агентство відновлення. Також є звернення до БЕБ, Рахункової палати та СБУ для перевірки відновлення об'єктів енергетики.

Циркуни без школи та укриття

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів LB.ua, що відповідно до минулорічної постанови уряду у населеному пункті Циркуни мали відновити чотири об'єкти.

“Школу з єдиним укриттям на весь населений пункт, лікарню, сільраду та дитячий садочок, оскільки там все було зруйноване майже під нуль… На нараді прем'єр-міністр ставив питання Мустафі Найєму про стан відновлення цих об`єктів. А потім виступив я, сказавши, що реалізація цього проєкту — на нулі”, — заявив чиновник.

Фото: armyinform.com.ua Нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо післявоєнного відновлення

За його словами, все необхідне, а саме — розмінування території, ОВА забезпечила.

“Потім ми майже щомісяця писали листи, плани реалізації концепції з відновлення, бо розуміли, що далі там нічого не відбувається. За інформацією агентства, весь цей час вони займалися проєктуванням. Але ж воно не може тривати понад рік”, — скаржився Олег Синєгубов.

За його словами, адміністрація самотужки через фонд ліквідації наслідків збройної агресії відновлювала об’єкти в області. “А от цей проєкт взагалі не злетів. Проте, люди там питають з нас, бо людям на місцях вже все одно, хто є замовником: Мустафа, Іванов чи Петров… І загальна картина по інших областях саме така. Цей пілотний проєкт — провалений”, — констатував він.

Також постійно переносили строки виконання робіт щодо захисту енергетичних об'єктів у Харківській області, за які також відповідало Агентство відновлення.

“Бо спочатку ставились одні терміни, потім — інші. Наприклад: початок опалювального сезону, потім 1 грудня, 31 грудня... А фактично завершені ці об'єкти були ось нещодавно, кілька місяців тому — перший об'єкт. А минулого місяця — другий об'єкт. Важливо, що строки були визначені в тому числі президентом, однак зірвані… І, на мою думку, це відповідальність та результат роботи агенції”, — зазначив Синєгубов.

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Водночас Мустафа Найєм назвав нараду “виставою, яку було зрежисовано, аби довести неефективність Агентства”.

“Голови ВЦА читали свої промови з папірців, одними й тими самими словами, і мені трохи за них соромно. Між тим, голова уряду знає і декілька разів вимушений був визнати, що саме через відсутність рішень Кабміну були зупинені надважливі проєкти, у тому числі щодо відновлення населених пунктів”, — додав він.

Найєм наголосив, що уряд поставив завдання у квітні 2023 року, а фінансування виділили аж у вересні, коли вже завершився будівельний сезон.

“Пʼять місяців уряд не міг ухвалити відповідні рішення, пояснюючи це безглуздими зауваженнями до документів, хоча ми були готові розпочати закупівлі та роботи у будь-який момент. І я це готовий довести документально”, — запевнив він.

Найєм також заявив, що Олег Синєгубов неодноразово телефонував йому та його колегам з проханням виключити Циркуни з експериментального проєкту, “оскільки відновлювати обʼєкти у 20 километрах від фронту — це абсурд”.

Фото: kmu.gov.ua Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки в Харківську область оглянув у селі Циркуни з руйнування, спричиненими російською агресією.

“Ось його ж цитата від 9 червня 2023 року: “Стоїть питання щодо заміни цього населеного пункту. Це відверто, тому що там йдуть обстріли майже щотижня. Це не означає, що Циркуни ми залишаємо осторонь”.

Обстріли Харківщини з того часу лише посилились. Тим не менше, відновдення по Циркунах ми не залишили — наразі ведуться проєктні роботи і вони будуть завершені вчасно”, — пообіцяв Найєм.

Очільник агентства також додав, що “голова адміністрації навіть не знає плану виконання робіт на обєктах енергетики та термінів їх завершення”.

“Він може заїхати у нашу Службу в Харкові, покажемо. Наші укриття вистояли, саме завдяки цьому компанія “Укренерго” змогла у стислі терміни відновити електропостачання Харківської області. Пан Синєгубов про це дізнався лише під час останніх обстрілів, і вже знає, про яку саме підстанцію йде мова, більше того, особисто дзвонив мені і дякував за роботу в ту ніч, коли відбулись масовані обстріли. Дуже прикро, що зараз він про це забув”, — сказав Мустафа Найем.

Фото: facebook/Mustafa Nayyem Мустафа Найєм

Тростянець без вокзалу

Голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх підтвердив LB.ua, що на нараді не лише прем`єр, а й його колеги з областей були незадоволені роботою агентства.

“Бо проєкти з відновлення не виконані. Десь не виконані взагалі. По Сумській області — дуже малий відсоток, лише 7,2% виконання”, — зазначив Артюх.

За його словами, у місті Тростянець, яке зазнало колосальних руйнувань від окупантів, мали реконструювати залізничний вокзал, площу перед вокзалом, дві ділянки доріг для формування там розв'язки.

“Ці чотири об'єкти були включені в постанову уряду. Гроші на це були отримані ще у вересні 2023 року. До цього була відпрацьована дорожня карта, де були погодження з Сумською військовою адміністрацією, Тростянецькою міською радою… Врешті, було освоєно лише 48,2 млн грн із 663,3 млн грн. 48,2 складає 7,2%. А залишок — 615 млн грн — було повернуто до державного бюджету”, — констатував голова Сумської обласної державної адміністрації.

Фактично агенцією було виконано лише частковий демонтаж зруйнованих будівель та ремонт дорожнього полотна, стверджує він.

“На практиці сьогодні там ця дорога непроїзна, бо вона у недобудованому стані”, — зазначив Артюх.

Він також додав, що агентство оголошувало тендери, а потім їх скасовувало, хоча підрядники на місцях були готові виконувати роботи.

“За рік роботи головою адміністрації пан Артюх жодного разу навіть не поцікавився роботами у цьому населеному пункті, — заявив у відповідь Мустафа Найєм. — Між тим, у Тростянці зроблені проєктні роботи по всіх обʼєктах, окрім реконструкції площі. Термін завершення робіт з ремонту дороги згідно договору — до кінця 2024 року. Через відсутність фінансування роботи призупинені. Щодо вокзалу: вже розпочато ремонтні роботи, плануємо завершити їх до кінця цього року, якщо будуть кошти. Але це знов дуже показово, що голова вимагає найскорішого ремонту площі, у той час як на цій самій площі досі стоять зруйновані будинки, на яких все ще ведуться ремонтні роботи”.

Мер Тростянця Юрій Бова у розмові з LB.ua не погодився з негативними оцінками роботи агентства.

Фото: armyinform.com.ua Мер Тростянця Юрій Бова

“Агентство майже добудувало у місті лікарню, а також два будинки. Що стосується залізничного вокзалу з привокзальною площою, то на початку співпраці з агентством минулого року не було взагалі навіть проєктної документації. Тому розраховувати на швидкий процес реалізації в цьому напрямку не варто, бо проєктні роботи зазвичай забирають від півроку до року час… І тільки з минулого літа ми передали всі необхідні документи для проєктування цих робіт. Наразі проєкт майже завершений, він у стадії експертизи. І у мене особисто немає претензій до роботи Найєма та агентства”, — сказав міський голова.

Фото: надано Юрієм Бовою Тростянецька лікарня Фото: надано Юрієм Бовою Тростянецька лікарня Фото: надано Юрієм Бовою Тростянецька лікарня Фото: надано Юрієм Бовою Тростянецька лікарня Фото: надано Юрієм Бовою Тростянецька лікарня Фото: надано Юрієм Бовою Тростянецька лікарня

Посад-Покровське на Херсонщині: жодної оселі, але з дорогою

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін також стверджує в розмові з LB.ua, що “нічого не робиться”.

“Тому такі емоції проявляються на кожній нараді. І прем'єр це бачить і вже не може це терпіти”, — не стримувався Прокудін.

За його словами, у селі Посад-Покровське Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області не відбудували жодної оселі.

Фото: radiosvoboda.org Деокуповане село Посад-Покровське на Херсонщині, липень 2023 року

“Було зруйновано 990 будинків, де проживали 2240 осіб. Зараз повернулася тисяча людей, і вони там проживають у маленьких помешканнях з фанери, які ми їм поставили. Однак люди чекають на нормальні будинки”, — зазначив Прокудін.

Відбудову 373 приватних домоволодінь передали агентству. У першій черзі мали відбудувати 120 домівок, з них 81 – повна відбудова, 39 потребували капітального ремонту.

“Станом на зараз жодної домівки не зроблено, жодної Просто жодної! І з них всього побудовані лише стіни у 5 домівках, що зробили волонтери. На 76 домівках почалися роботи, але одразу закінчилися. Та з початку року взагалі нічого не робиться”, — переконував Прокудін, додавши, що на цей проєкт уряд виділив 345 млн грн, які були використані.

“Але з них 274 млн освоєні на дорогу. Просто дорога! Ми наголошували, що повинні бути оселі для людей. А вони побудували дорогу за 274 млн. Із них 6 млн були витрачені на газ, електрику і водопостачання. Проклали труби на дві дороги. Колодязі десь нарили. І все одно воно все замерзло. Отак от і лежить”, — констатував голова Херсонської ОВА.

Люди у селі Посад-Покровське не обурені, розповів голова ОВА: “Якщо чесно, то я не можу туди вже приїжджати. Бо там настільки зросла соціальна напруга серед населення… Вони всі хочуть вже нас на вила взяти… Зі своєї сторони ми все підготували для робіт агентства: очистили село, вивезли сміття своїми силами, розмінували територію. Потім агентство взяло все в свої руки: заключило тендери на будівництво. Мало того, деякі підрядники вже зробили більше, ніж їм заплатили. Вони чекають гроші і не вірять агентству, що їм заплатять повністю”, — каже Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін/Telegram Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023

“Дивно, що пан Прокудін навіть не пригадує, що він підписував. Дорога була включена до переліку проєктів, які мали б бути відновлені, самим головою.

Фінансування робіт з відновлення житла почалось у вересні 2023 року. За цей час нам необхідно було зібрати тисячі документів від власників помешкань, щоб отримати права замовника, але від місцевої влади ніякої допомоги ми не отримали. При цьому, дорога на балансі нашої служби відновлення, тому її вдалось відновити швидше”, — заявив у відповідь Мустафа Найєм.

За його словами, на даний момент в селі ведуться будівельні роботи на 120 житлових будинках.

“Однак через те, що уряд повністю зупинив фінансування цих обʼєктів, роботи або сповільнились, або зовсім зупинились. Постанова уряду, відповідно до якої передбачено фінансування на експериментальний проєкт в обсязі 2,8 млрд грн, не погоджена самим урядом з початку року”, — наголосив Найєм.

На Чернігівщині теж без будинків, однак з дорожнім покриттям

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус розповів LB.ua, що ще у 2022 році за рахунок державного фінансування, місцевого бюджету, волонтерів частково відновили село Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівської області.

Фото: Суспільне Чернігів Село Ягідне на Чернігівщині.

“Був високий темп відновлення у 2022-му році (до постанови уряду у 2023 році про пілотні проєкти у 5 областях). І потім, коли агентство в 2023-му році забрало права замовника, темпи робіт стали дуже низькими. А наприкінці квітня 2024-го року вони взагалі припинилися”, — розповів Чаус.

“Там насправді назріває соціальний вибух людей, які відчули на собі, що таке швидке відновлення в 2022-му році. Та, на жаль, відчули в 2023-му і 2024-му році, що таке невідновлення… Є експериментальний проєкт, якому має приділятися особлива увага. Та, на жаль, ми втратили час”, — визнав чиновник. — При цьому треба зробити пріоритетним відбудову житлових будинків. Бо ми вже маємо дорожнє покриття, а на будинки чомусь не вистачає грошей. Я наголошував, що я категорично проти ремонту дороги, будь-якої ділянки до того моменту, поки ми не завершимо ремонти житла нашим мешканцям, які постраждали від ворога… Однак, маємо такий результат”.

Найєм же зазначив, що дорога, про яку йде мова, була подана до переліків обʼєктів для відновлення, самим Чаусом.

“Щодо будинків: у селищі було розпочато відновлення усіх житлових обʼєктів. Вони будуть завершені, якщо уряд розблокує відповідне фінансування. В 2023 році виконано робіт у втричі більшому обсязі, ніж було передбачено фінансуванням. На цей рік уряд кошти не виділив взагалі”, — сказав він.

За Мощун взагалі не бралися, у Бородянці — незначні роботи

Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Микола Бойко у спілкуванні з LB.ua нагадав, що за постановою агенція мала відбудувати два населені пункти: селище Бородянка та село Мощун Гостомельської територіальної громади.

Фото: Ігор Луценко Аерозйомка села Мощун, 2022 рік

“Відновлення Мощуна взагалі не запустили. Ми подали список із 108 об'єктів, надали більше 10 повних пакетів документів по Мощуну. Однак, чесно, жоден із них агентство в роботу не взяло. Мотивували тим, що це приватний сектор. І там насправді зруйновано понад 800 будинків. Агентство аргументувало свою позицію запуском “Є-відновлення”. Та люди почали отримувати сертифікати на будівництво”, — розповів Бойко.

Утім, на його думку, це не є вирішенням проблеми, оскільки по “Є-відновленню” рік діяли тільки сертифікати на купівлю житла, видача сертифікатів на капітальний ремонт і на будівництво запрацювала лише у серпні минулого року.

За його словами, жодного за пілотним проєктом агентство не відновило.

Щодо відбудови Бородянки також було подано перелік з 59 об'єктів, пакети документів по 37 з них, зазначив чиновник.

“І на них були виділені кошти в розмірі 1 млрд 775 млн грн. Тобто майже 2 млрд на багатоквартирні будинки, соціальні та комунальні заклади. Плюс — один гуртожиток та центральну дорогу”, — розповів він.

Врешті, лише по 20 об'єктах заключили договори, 17 — на стадії проєктування. На 16 (з 20-ти) об'єктах провели незначні роботи, які виконані на 5-10%. На чотирьох об'єктах роботи взагалі не починалися.

“І це ми говоримо лише про 37 об’єктів за пілотним проєктом. А в Бородянці зруйновано чи ушкоджено понад 650 об`єктів. І приватний тектор, і школи, і садочки, і лікарня… Тому має приділятися увага до всіх будинків і напрацьовуватися комплексні рішення… А зараз напрацьовані попередні рішення тільки по 37 об’єктах, а решта що? Скільки років ми будемо займатися відбудовою Бородянки? Якщо за рік не змогли відбудувати 37 об'єктів, то, мабуть, решту понад 600 тоді будемо відновлювати 25 років?.. Якщо говорити про такий результат, то більша частина відповідальності точно лежить на агенції”, — обурений Чаус.

Фото: Чернігівська ОВА В'ячеслав Чаус

Натомість за словами Мустафи Найєма, прем`єр особисто в присутності свідків висловлював думку, що відновлювати приватні будинки у Мощуні немає сенсу і тому треба йти шляхом “Є-Відновлення”.

“Я особисто підтримую таке рішення голови уряду… Щодо кількості обʼєктів, які нам доручили відновити — це також рішення адміністрації, а не наше. Саме вони визначили 37 обʼєктів, а всі інші вирішили робити самостійно.

По всіх цих 37 обʼєктах адміністрація не могла надати ані проєктну документацію, ані сприяння у отриманні права замовника, проведенні технічного обстеження тощо. На даний момент адміністрація досі не погодила переліки об'єктів, які треба відновити у цьому році. Та у Бородянці обсяг проведених робіт втричі перевищує обсяг фінансування”, — відповів Мустафа Найєм.

Відповідальності не буде уникати

Врешті Найєм не погоджується з незадовільною оцінкою роботи Агентства відновлення: “Агентство відновлення працювало ефективно і максимально відкрито. Голова уряду знає про всі обʼєкти, які ми будували та умови, у яких це відбувалось. Ми взяли на себе відповідальність тоді, коли всі відповідальні держоргани відступили і за дорученням уряду побудували водогін в Дніпропетровській області (сьогодні жителі Марганцю, Покровська, Нікополя — з водою); так само ми не відступили, коли довелось будувати захисні споруди для 22 підстанції Укренерго, відновили понад 300 мостів, забезпечили логістику для вантажів військового і цивільного призначення, відновлювали житло та соціальну інфраструктуру. І за весь цей час не було жодного скандалу із жодним тендером, жодним проектом або будівельним майданчиком”.

За його словами, відновлення п’яти населених пунктів відповідно до експериментального проєкту профінансували лише на 6%, а зробили роботи на 24%. На енергетичні об'єкти фінансування склало — 24%, а роботу зробили на 82%.

Фото: EPA/UPG

“І це реальність, в якій ми живемо”, — підкреслив Найєм.

Він також додав, що агенція готувала постанови для фінансування проєктів, але “чомусь їх не розглядав уряд”.

“Постанова про відновлення населених пунктів на 2,8 млрд гривень зараз лежить в уряді, однак її не виносять на розгляд. А не розглядають її тому, що немає урядового комітету, який очолював звільнений міністр Кубраков.Що стосується енергетики, то зараз зависла постанова про перерозподіл коштів на суму 4,5 млрд гривень. Але її теж не підписали, бо на урядовий комітет не прийшли представники Міністерства фінансів”, — сказав Мустафа Найєм.

“Цікаво, що уряд, на який нарікає зараз Найєм, представляв саме віце-премʼєр з відновлення Кубраков, частиною команди якого і є сам Мустафа, — парирував у відповідь на звинувачення співрозмовник LB.ua в керівництві Міністерства фінансів, який побажав залишитися неназваним. — Саме міністерство Кубракова мало вносити усі потрібні документи на уряд. І Найєм мав прямий доступ до Кубракова. Дивно, що зараз він так швидко забув прізвище відповідного міністра. На наші прохання: дайте розрахунки, дайте документи, на що йдуть гроші — відповідей і документів не було. Понад те, агенство не освоїло навіть тих грошей, які йому виділили”.

За інформацією співрозмовника LB.ua, всього за період 2023-2024 років в держбюджеті було передбачено для Агентства відновлення 195,7 млрд грн (з них 2023 рік — 130,4 млрд грн, 2024 рік — 65,3 млрд грн), а використало Агентство відновлення з цієї суми лише 92,3 млрд грн (з яких 2023 рік — 82 млрд грн, станом на 1 травня 2024 року — 10,3 млрд грн).

Ще одна претензія урядовців до агентства стосується будівництва водогонів, які потрібно було збудувати після знищення Каховського водосховища.

Фото: facebook /Олександр Кубраков Підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської гідроелектростанції.

“В 2023 році дорожникам без проєкту виділили з держбюджету 8,5 млрд грн. Майже вся сума — це аванс. Але водогони не збудували, хоча обіцяли їх запустити до кінця жовтня 2023 року, — зазначив співрозмовник у Міністерстві фінансів. — В 2024 році в березні Кабмін виділив ще 5,2 млрд грн, щоб закінчити будівництво водогонів до 1 квітня. Але підрядники сказали, що їм тепер треба не 13,5 млрд грн, а майже 18,9 млрд. При цьому Агентство відновлення в паспорті замість вводу в експлуатацію дало показник, що водогони до кінця 2024 року будуть готові на 70-80%, оскільки мало намір отримати за проектом “Швидке відновлення” додатково 3,3 млрд грн на будівництво трьох водогонів”.

Натомість Мустафа Найєм зазначив, що упродовж останнього місяця він декілька разів звертався до прем'єр-міністра та РНБО з офіційними листами, у яких попереджав про зупинку будівельних робіт через відсутність рішення уряду щодо фінансування проєктів. Крім того, він звертався до апарату прем’єра з проханням про зустріч. Але відповіді не отримав.

Він запевнив, що уникати відповідальності у разі виявлення порушень не буде.

Сьогодні, 18 червня уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.