Порошенко пропонує провести другий саміт миру у Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН

Він вважає необхідним залучити до нього МАГАТЕ, FAO, а також Індію, Китай і держави Африки.

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради запропонував провести другий Саміт миру у Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН. На його думку, це підвищить ефективність Саміту, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Україна зараз переживає дуже важливі шість тижнів з точки зору міжнародного прориву в забезпеченні нашої перемоги. Це і Берлінська конференція, і саміт в Швейцарії, і дуже головне – саміт G7. Але найголовніше – це Вашингтонський саміт НАТО», – наголосив Порошенко.

Однак він вважає, що для досягнення миру через українську перемогу треба залучити до Саміту миру МАГАТЕ, FAO, а також Індію, Китай і держави Африки.

«Отже, я повністю підтримую самокритичну позицію влади щодо того, що негайно треба проводити другий саміт. Наполегливо раджу його провести в Нью-Йорку під час проведення Генеральної Асамблеї і вийти на позицію, яка забезпечить мир. Ми цього прагнемо», – говорить Порошенко.

Він також привітав усіх зі стартом вступних переговорів з Євросоюзом: «Я хочу всіх привітати з очевидним успіхом, з 25 червня, коли будуть розпочаті переговори про вступ. Це – досягнення нас усіх, в першу чергу – українського народу», – переконаний Петро Порошенко.