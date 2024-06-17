Вселенський патріархат приєднався до підписантів декларації Саміту миру

До числа підписантів підсумкової декларації Саміту миру приєднався Вселенський патріархат.

Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

У списку країн, які підтримали спільне комюніке, з'явився Вселенський патріархат. Його предстоятелем є архієпископ Константинополя Вселенський патріарх Варфоломій.

Під час Саміту миру у Швейцарії патріарх назвав спільним обов’язком і місією підтримання миру, зокрема в Україні.

Глобальний саміт миру проходив 15-16 червня у Швейцарії. Це – установчий саміт, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих.

Зеленський сказав, що об'єднати вдалося 101 країну та міжнародну організацію. За його словами, також є держави, які не беруть участі, але висловили зацікавленість. Комюніке саміту буде відкритим для підписання країнами, які не приїхали.

Україна розраховує, що Китай також долучиться до мирного процесу, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він додав, що Китай на саміті не присутній, але стежить за ним.

Стежила за ним і Росія – завдяки журналістам своїх ресурсів, які були допущені на саміт за вимогою швейцарської сторони.

Швейцарія в межах саміту запропонувала створити простір для прямих переговорів України з Росією. Президентка Віола Амгерд, яка приймала саміт, сказала, що якщо "ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і Росію – це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють".

Президент Зеленський сказав, що "зараз тут немає Росії, тому що якби Росія була зацікавлена в мирі – не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий".

Єрмак сказав, що спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн щодо миру в Україні може бути переданий представникам Росії. Це може відбутися вже на другому саміті. Його заступник, Ігор Жовква, уточнив, що прямих переговорів із росіянами в межах саміту бути не може – це навіть не обговорюється.