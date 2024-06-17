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Вселенський патріархат приєднався до підписантів декларації Саміту миру

Саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Вселенський патріархат приєднався до підписантів декларації Саміту миру
Патріарх Варфоломій
Фото: Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні

До числа підписантів підсумкової декларації Саміту миру приєднався Вселенський патріархат.

Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

У списку країн, які підтримали спільне комюніке, з'явився Вселенський патріархат. Його предстоятелем є архієпископ Константинополя Вселенський патріарх Варфоломій.

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Під час Саміту миру у Швейцарії патріарх назвав спільним обов’язком і місією підтримання миру, зокрема в Україні.

Головне про Саміт миру

  • Глобальний саміт миру проходив 15-16 червня у Швейцарії. Це – установчий саміт, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих. 

  • Зеленський сказав, що об'єднати вдалося 101 країну та міжнародну організацію. За його словами, також є держави, які не беруть участі, але висловили зацікавленість. Комюніке саміту буде відкритим для підписання країнами, які не приїхали. 

  • Україна розраховує, що Китай також долучиться до мирного процесу, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він додав, що Китай на саміті не присутній, але стежить за ним.

  • Стежила за ним і Росія – завдяки журналістам своїх ресурсів, які були допущені на саміт за вимогою швейцарської сторони. 

  • Швейцарія в межах саміту запропонувала створити простір для прямих переговорів України з Росією. Президентка Віола Амгерд, яка приймала саміт, сказала, що якщо "ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і Росію – це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють". 

  • Президент Зеленський сказав, що "зараз тут немає Росії, тому що якби Росія була зацікавлена в мирі – не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий".

  • Єрмак сказав, що спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн щодо миру в Україні може бути переданий представникам Росії. Це може відбутися вже на другому саміті. Його заступник, Ігор Жовква, уточнив, що прямих переговорів із росіянами в межах саміту бути не може – це навіть не обговорюється. 

  • В межах заходу відбулося перше пленарне засідання саміту, де за одним столом зібралися лідери та високопосадовці різних країн, а також представники організацій. Під час виступів президент Франції Еммануель Макрон сказав, що миром не може стати українська капітуляція. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що замороження російсько-українського конфлікту сьогодні призведе лише до подальшої агресивної війни. Польський президент Анджей Дуда поклав відповідальність за війну винятково на Росію, але закликав не забувати про роль Олександра Лукашенка. А фінський президент Стубб висловив точку зору, що Україна починає мирний процес із позиції сили. 

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