Правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі мешканцю Харківщини

Співробітники поліції підозрюють мешканця с. Липці Харківської області в тому, що він схиляв місцевих мешканців отримувати російські паспорти.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У публічних місцях 61-річний місцевий мешканець запевняв, що “зовсім скоро росіяни окупують всю територію України, село Липці буде під повним контролем Російської Федерації, росіяни відразу наведуть належний лад в країні”, - розповіли в поліції.

Також чоловік стверджував, що “росіяни не стріляють в цивільних”, що “росіяни скоро переможуть та візьмуть Харків”, та що “українці браття з росіянами”.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.