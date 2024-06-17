Правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі мешканцю Харківщини

Співробітники поліції підозрюють мешканця с. Липці Харківської області в тому, що він схиляв місцевих мешканців отримувати російські паспорти.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“У публічних місцях 61-річний місцевий мешканець запевняв, що “зовсім скоро росіяни окупують всю територію України, село Липці буде під повним контролем Російської Федерації, росіяни відразу наведуть належний лад в країні”, - розповіли в поліції.
Також чоловік стверджував, що “росіяни не стріляють в цивільних”, що “росіяни скоро переможуть та візьмуть Харків”, та що “українці браття з росіянами”.
Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.