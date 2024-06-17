Саміт миру у тридцяти фото
Саміт миру у тридцяти фото
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
ГоловнаСуспільствоВійна

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі мешканцю Харківщини

За даними поліції, чоловік схиляв місцевих мешканців отримувати російські паспорти.

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі мешканцю Харківщини
Правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі мешканцю Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції підозрюють мешканця с. Липці Харківської області в тому, що він схиляв місцевих мешканців отримувати російські паспорти.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У публічних місцях 61-річний місцевий мешканець запевняв, що  “зовсім скоро росіяни окупують всю територію України, село Липці буде під повним контролем Російської Федерації, росіяни відразу наведуть належний лад в країні”, - розповіли в поліції.

Підписуйтесь на наш Google News

Також чоловік стверджував, що “росіяни не стріляють в цивільних”, що “росіяни скоро переможуть та візьмуть Харків”, та що “українці браття з росіянами”.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies