МОЗ розповіло, чи штрафуватимуть власників генераторів за перевищення рівня шуму

У відомстві наголосили, що під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми у цьому випадку не застосовуються.

Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня шуму.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Таку МОЗ відреагували на неправдиве повідомлення в інтернеті про нібито штрафи при порушенні санітарно-гігієнічних норм.

"Інтернет-мережею шириться інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів — із посиланням на санітарно-гігієнічні норми України, затверджені МОЗ України... Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються", - пояснили у МОЗ.

У відомстві додали, що згадані имоги також не застосовують у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.