Після повернення із Швейцарії Зеленський провів Ставку: звітували керівники Сил оборони

Президент, крім інших, заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також зведення СЗР.

Президент України Володимир Зеленський після повернення із Швейцарії провів Ставку Верховного Головнокомандувача.

Про це він написав у телеграмі.

"Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича: оперативна ситуація на всіх напрямках і на кордонах, динаміка виконання вітчизняних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів", – зазначив глава держави.

Крім того, на Ставці президентові звітували керівники усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також заслухав зведення Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, детальну доповідь представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike.

"Напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі. Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду. Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту", – наголосив Зеленський.