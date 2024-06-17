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Після повернення із Швейцарії Зеленський провів Ставку: звітували керівники Сил оборони

Президент, крім інших, заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також зведення СЗР.

Після повернення із Швейцарії Зеленський провів Ставку: звітували керівники Сил оборони
Володимир Зеленський
Фото: Telegram

Президент України Володимир Зеленський після повернення із Швейцарії провів Ставку Верховного Головнокомандувача.

Про це він написав у телеграмі.

"Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича: оперативна ситуація на всіх напрямках і на кордонах, динаміка виконання вітчизняних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів", – зазначив глава держави.

Крім того, на Ставці президентові звітували керівники усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також заслухав зведення Служби зовнішньої розвідки. 

Крім того, детальну доповідь представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike.

"Напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі. Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду. Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту", – наголосив Зеленський. 

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