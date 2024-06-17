У Нікополі під час ворожого артобстрілу постраждали двоє жінок

Обидві в лікарні в стані середньої тяжкості.

У Нікополі дніпропетровської області під час ворожого артобстрілу постраждали двоє жінок.

Про це повідомив начальник Дніпропетровськоїх ОВА Сергій Лисак.

Жінкам та 86 років. Обидві в лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 3 приватні будинки й 2 господарські споруди.

13 червня російська армія завдала артилерійських ударів по Новомосковську у Дніпропетровській області. По Нікопольщині ворог бив дронами. В результаті шестеро постраждалих. Серед них двоє – діти. Через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура.