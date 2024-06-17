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На Закарпатті перекинувся рейсовий автобус, серед травмованих – двоє неповнолітніх

Водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, автобус перекинувся на бік.

На Закарпатті перекинувся рейсовий автобус, серед травмованих – двоє неповнолітніх
ДТП на Закарпатті
Фото: ГУ Нацполу у Закарпатській області

Сьогодні, 17 червня, у Закарпатській області перекинувся рейсовий автобус "Ужгород-т.Бистра". Серед травмованих – двоє неповнолітніх.

Про це інформує ГУ Нацполіції у Закарпатській області та Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.Автопригода сталася у селі Сімер Ужгородського району близько 8.30.

"На лінію 103 поступило повідомлення про ДТП в с. Сімер. Рейсовий автобус  перекинувся у кювет. Вже за кілька хвилин бригади ЕМД були на місці пригоди і надавали допомогу потерпілим. Внаслідок аварії травми легкої та середньої ступені важкості отримали  семеро пасажирів та водій", – зазначили у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги.

Загалом, на місці ДТП виїжджало п’ять бригад екстреної медичної допомоги. Шестеро потерпілих транспортовано автомобілями швидкої до медичних закладів, ще двоє -  отримали допомогу на місці і від госпіталізації відмовились. Серед травмованих - шестеро жінок віком від 18 до 60 років, шестирічний хлопчик та 69-річний водій. 

У Нацполіції додали, що внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми отримали троє із них – 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина.

ДТП на Закарпатті
Фото: ГУ Нацполу у Закарпатській області
ДТП на Закарпатті
ДТП на Закарпатті
Фото: ГУ Нацполу у Закарпатській області
ДТП на Закарпатті

Правоохоронці уточнили, що 69-річний водій автобуса марки «IVAN» здійснював рух з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. Проїжджаючи населений пункт Сімер, чоловік не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування у справі триває", – додали у Нацполі. 

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