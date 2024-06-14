Спецслужби РФ вербували підлітків в Україні для підпалів авто військовослужбовців ЗСУ

У Одесі викрили групу підлітків, які підпалили два автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Під час спроби підпалу третього авто неповнолітніх затримали.

"Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто", – зазначили у Нацполіції.

Матеріали слідчі поліції передали за підслідністю слідчим СБУ, які на підставі зібраних правоохоронцями доказів, повідомили затриманому фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наймолодшого, 13-річного хлопця, передано на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За аналогічний злочин оперативники затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи.

Також підпали автомобілів ЗСУ зафіксовані в Києві та Дніпрі. За цими фактами проводяться невідкладні слідчі дії, триває досудове розслідування.

Як повідомили правоохоронці, з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13-ти років.

Винним за такі злочини загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.