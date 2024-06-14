Повітряні сили про нічну атаку: Росія знову застосувала тактику комбінованих ударів

В ніч на 14 червня Росія вкотре застосувала по Україні тактику комбінованих ударів: ракети та безпілотники перегруповувалися та міняли напрямки руху.

Про це розповів речник Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Перш за все це – тактика комбінованих ударів, використання з різних напрямків безпілотних літальних апаратів у поєднанні також із ракетами різних типів. Вони можуть додавати різного типу, наприклад, бойову частину: збільшувати або зменшувати її залежно від поставленої задачі", – прокоментував Євлаш.

Він зазначив, що вночі ракети та безпілотники міняли напрямки руху та перегруповувалися.

"Як цієї ночі ми бачили, як, наприклад, три групи "шахедів" об'єднувалися в дві, потім припиняли своє існування. Тобто це перегрупування і зміна напрямку руху. Наприклад, крилаті ракети сьогодні долетіли до західної України, до Коломиї, після чого розвернулися та полетіли назад у напрямку Старокостянтинова. Тобто, отакі прийоми із використанням зміни висот, вони час від часу відбуваються. Кожна атака по-своєму унікальна", – сказав речник.

За його словами, під час повітряної тривоги біля 6-ї ранку армія РФ запустила ракету Х-47 "Кинджал" з території Тамбовської області. Вона зайшла з півночі України і попрямувала до Хмельниччини, проте цілі не досягла.

Російська армія в ніч на 14 червня атакувала Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом окупанти застосували 31 засіб повітряного нападу: 14 ракет і 17 ударних БпЛА. Захисникам вдалося збити 24 повітряні цілі.