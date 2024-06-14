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Українські війська нещодавно відбили деякі втрачені позиції на півночі Харківщини, – ISW

Українські бійці відбили деякі позиції біля села Глибоке.

Українські війська нещодавно відбили деякі втрачені позиції на півночі Харківщини, – ISW
Ілюстративне фото: українські військові
Фото: Генштаб

Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на віночі Харківщини 13 червня, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). 

Геолоковані кадри, опубліковані 13 червня, показують, як українські сили проводять контратаку та захоплюють позиції вздовж посадки на південний схід від Глибокого (на північ від Харкова). 

Як повідомляє ISW, російська сторона скаржиться, що українські сили контратакують навколо Глибокого, а один мілблогер зазначив, що українські контратаки ускладнюють ситуацію для російських військ у цьому районі. 

Зазначимо, вранці Генштаб повідомив, що на Харківському напрямку окупанти продовжують наступ, за добу було вісім зіткнень.

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