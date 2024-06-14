На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 9 людей отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.
Також Філашкін повідомив про оперативна ситуація по області станом на ранок 14 червня.
Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено будинок; також у громаді обстріляні Курахівка, Успенівка, Ганнівка і Веселий Гай. У Селидовому поранено 6 людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок, приватний будинок, 3 адмінбудівлі, декілька крамниць.
Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Зарічному, 1 у Торському і Озерному. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки.
Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 15 будинків і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.
Зазначимо, сьогодні вночі відбулася друга за тиждень масована атака: ППО збила 24 ракети і безпілотники. Загалом окупанти випустили 31 повітряний засіб ураження.