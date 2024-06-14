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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 9 людей отримали поранення

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 73 людини, у тому числі 16 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 9 людей отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 9 людей отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Також Філашкін повідомив про оперативна ситуація по області станом на ранок 14 червня.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено будинок; також у громаді обстріляні Курахівка, Успенівка, Ганнівка і Веселий Гай. У Селидовому поранено 6 людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок, приватний будинок, 3 адмінбудівлі, декілька крамниць. 

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Зарічному, 1 у Торському і Озерному. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки.

Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 15 будинків і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. 

Зазначимо, сьогодні вночі відбулася друга за тиждень масована атака: ППО збила 24 ракети і безпілотники. Загалом окупанти випустили 31 повітряний засіб ураження.

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