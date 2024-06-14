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Ракетної атаки ворога вночі зазнав Запорізький район

Впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області.

Ракетної атаки ворога вночі зазнав Запорізький район
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Протягом доби окупанти 346  разів обстріляли територію Запорізької області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Вночі під ракетним ударом ворога перебував Запорізький район. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, вночі ворог атакував Запорізький район. Ракети поцілили у відкриту ділянку місцевості. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.

Також російська армія атакувала із авіації Гуляйполе.

163 БпЛА різної модифікації атакували  Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.Відбулося 6 обстрілів з РСЗВ по Роботиному, Малій Токмачці.

176  артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки,  Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.  

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Російська армія в ніч на 14 червня застосувала по Україні 31 засіб повітряного нападу: 14 ракет і 17 ударних БпЛА. Захисникам вдалося збити 24 повітряні цілі. 

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