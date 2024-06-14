Друга за тиждень масована атака: ППО збила 24 ракети і безпілотники

Російська армія в ніч на 14 червня атакувала Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом окупанти застосували 31 засіб повітряного нападу: 14 ракет і 17 ударних БпЛА.

Захисникам вдалося збити 24 повітряні цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Росія випустила:

десять крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків російська Саратівська область)

три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та російського Краснодарського краю)

аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору російської Тамбовської області)

17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – російський Єйськ)

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив командувач Повітряних сил.

Під час протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збили 24 повітряні цілі:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555

17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136

Фото: Командувач Повітряних сил у Telegram ППО збила 24 з 34 цілі окупантів

Згідно з цими даними, не вдалося збити три крилатих ракети, три "Іскандер-М" і "Кинджал". А от "шахеди" захисники збили всі.