Друга за тиждень масована атака: ППО збила 24 ракети і безпілотники

Російська армія в ніч на 14 червня атакувала Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом окупанти застосували 31 засіб повітряного нападу: 14 ракет і 17 ударних БпЛА.
Захисникам вдалося збити 24 повітряні цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Росія випустила:
- десять крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків російська Саратівська область)
- три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та російського Краснодарського краю)
- аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору російської Тамбовської області)
- 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – російський Єйськ)
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив командувач Повітряних сил.
Під час протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збили 24 повітряні цілі:
- сім крилатих ракет Х-101/Х-555
- 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136
Згідно з цими даними, не вдалося збити три крилатих ракети, три "Іскандер-М" і "Кинджал". А от "шахеди" захисники збили всі.
- Сьогоднішня атака – вже друга масована від початку цього тижня. Двома днями раніше росіяни атакували Україну 30 ракетами і дронами. Захисники збили 29 цілей.
- Однією з цілей тієї атаки був Київ. Столицю захистили від влучань, однак падіння уламків в області призвели до пожеж у будинках та масштабного загоряння підприємства.